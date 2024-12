A- A+

Premiação "Salomé", filme pernambucano, é o grande vencedor do 57º Festival de Brasília Longa-metragem de André Antônio conquistou oito prêmios no evento

O filme “Salomé”, do diretor pernambucano André Antônio, foi o grande vencedor do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A produção levou oito premiações no evento, que chegou ao fim no último sábado (7).

“Salomé” conquistou o troféu Candango de Melhor Longa-metragem pelo Júri Oficial da Mostra Competitiva Nacional, além dos prêmios de Melhor Trilha Sonora (Mateus Alves e Piero Bianchi), Melhor Atriz Coadjuvante (Renata Carvalho), Melhor Direção de Arte (Maíra Mesquita) Melhor Roteiro (André Antônio), Melhor Longa-metragem pelo Júri Popular da Mostra Competitiva Nacional, Prêmio da Crítica Abraccine e Prêmio Like.

O longa-metragem conta a história de Cecília, uma jovem modelo de sucesso que retorna ao Recife, sua cidade-natal, para passar o Natal. Ela acaba se envolvendo com João, um vizinho que integra uma estranha seita ao redor da figura de Salomé, a sanguinária princesa bíblica.



Além do título pernambucano, outro destaque do festival foi “Suçuarana”, dos mineiros Clarissa Campolina e Sérgio Borges, vencedor de cinco troféus: Melhor Atriz para Sinara Teles e Ator Coadjuvante para Carlos Francisco, além dos prêmios técnicos de Fotografia, Edição de Som e Montagem.

Veja também

