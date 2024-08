SankofaJAM promove celebração à ancestralidade afro-brasileira, neste sábado (3), na Várzea

A- A+

Neste sábado (3), dança, moda e música se unem em uma tarde de celebração à ancestralidade afro-brasileira. É a SankofaJAM, que irá reunir a culminância da oficina “SANKOFA: a dança como presente” e do projeto “Moda Preta Autoral”.



A programação começa às 14h, no CAD, no bairro da Várzea, zona Oeste do Recife, e contará com dança, desfile de moda, palestra e música, com acesso gratuito e aberto ao público.

SankofaJAM

O evento congrega a culminância da oficina “SANKOFA”, coordenada pelo artista da dança e professor Orun Santana; e do projeto “Moda Preta Autoral”, da marca Zarina, da artista e empreendedora Jessica Zarina, ambos apoiados pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

“A SankofaJAM busca essa relação com as danças tradicionais, ou não, africanas e afrodiaspóricas. É um lugar de improvisação, partindo dos princípios motores que elas propõem”, explica Orun Santana.

Às 14h, tem início a programação, com a palestra “Eu tive uma ideia. O que eu faço agora?”, ministrada pelo produtor cultural e educador social Danilo Carias. Às 15h, acontece a culminância da oficina “Sankofa – dança como um presente”.



Às 17h, o desfile “Nas encruzilhadas encontrei o amor”, do projeto “Moda Preta Autoral”, apresentará peças inspiradas nas diásporas brasileiras e africanas. E encerrando a programação, às 18h, apresentação do grupo Tambor Ancestral.

“O público pode esperar uma experiência imersiva. A SankofaJAM é um convite para todos, independentemente de suas habilidades em dança. A ideia é criar um espaço acolhedor e livre para que as pessoas possam se conectar com sua ancestralidade e expressar sua criatividade através do movimento”, diz Orun Santana.

SankofaJAM - Programação completa:

14h às 15h – Palestra “Eu tive uma ideia. O que eu faço agora?” com o educador social e produtor cultural Danilo Carias (acesso gratuito), da Criativo Soluções

15h às 17h – SankofaJAM – Orun Santana e Convidados

17h às 18h – Desfile Moda Preta Autoral com o tema “Nas encruzilhadas encontrei o amor”, dirigido pela marca Zarina desfilando convidados

18h30 às 20h – Apresentação musical com o grupo Tambor Ancestral

SERVIÇO

SankofaJAM

Quando: sábado (3)), das 14h às 20h

Onde: CAD | Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea -Recife/PE

Aberto ao público

