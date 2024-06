A- A+

Cultura Popular "São Pedro é Multi": evento gratuito reúne mestres da cultura popular e convidados em Olinda Celebração acontece no dia 27 de junho (quinta-feira), no Clube Atlântico de Olinda, às 20h, com os mestres da Mata Norte Nailson Vieira e Mestre Bi convidando os recifenses Siba Veloso e Larissa Lisboa

A cultura popular da Mata Norte de Pernambuco será reverenciada, no próximo dia 27 de junho, no Clube Atlântico de Olinda (Av. Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo), a partir das 20h. Com acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Sympla, a 6ª edição da festa "São Pedro é Multi" traz os shows dos mestres Nailson Vieira e Mestre Bi, que convidam, respectivamente, os recifenses Siba Veloso e Larissa Lisboa. Completam a programação a DJ NK Cumbia.

A celebração destaca o protagonismo de dois artistas independentes autorais do interior do estado de Pernambuco que cantam maracatu, ciranda e coco. Nailson Vieira e Mestre Bi , as atrações principais, são naturais do município de Nazaré da Mata.

Sobre os artistas

O cantor, compositor e cirandeiro Lezildo dos Santos, conhecido como Mestre Bi, tem um disco de carreira — “O mundo de um cirandeiro” (2022)” — com a Ciranda Bela Rosa. O álbum traz 12 músicas, sendo nove cirandas, duas de maracatu de baque solto e uma com coco de roda.



Já o compositor, músico e cantor Nailson Vieira lançou este ano o seu primeiro clipe e faixa “Canto Espanto”, que mescla poesia, cultura popular e as influências de tradição raiz da zona canavieira, além da música “Biografia”. Nailson leva em sua performance o trombone, instrumento que escolheu para ganhar o mundo.

Desde criança envolvido com maracatu juntamente com o seu pai, Nailson Vieira toca na banda do Mestre Bi, que também atua como produtor cultural e mestre de maracatu. Propagadores da cultura popular, eles são do Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré.

São Pedro é Multi tem a realização da Moura Produções Artísticas, com o apoio do Governo do Estado de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda.

SERVIÇO:

São Pedro é Multi

Data: 27 de junho (quinta-feira)

Local: Clube Atlântico, Olinda (Av. Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo)

Horário: 20h

Entrada: gratuita (retire o ingresso limitado via Sympla)

Atrações: Nailson Vieira convida Siba e Mestre Bi convida Larissa Lisboa; NK Cumbia (DJ)



