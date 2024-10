A- A+

Televisão SBT antecipa horário do Fofocalizando contra crise de audiência; entenda as mudanças Programa passará a ser exibido mais cedo, às 15h30, a partir da próxima segunda (28), em seguida à novela Quando Me Apaixonado

Para enfrentar uma das maiores crises de audiência da história da emissora, com derrotas para a concorrência no interesse do público, o SBT anunciou, nesta terça (22), mudanças em sua programação.



O canal vai manter os três horários para novelas, entre eles uma reprise e dois folhetins mexicanos. Já o programa Fofocalizando, passará a ser exibido mais cedo, às 15h30, a partir da próxima segunda (28), em seguida à novela Quando Me Apaixonado.

Após o Fofocalizando, haverá a estreia da novela "Meu Caminho é Te Amar", substituta de "Contigo Sim". O Fofocalizando dificilmente chega a rivalizar com a audiência da Record, mas alcançava um público sque o fazia não ser ameaçado pela Band.



Atualmente, o programa com notícias dos famosos é exibido no SBT antes do "Tá na Hora", uma das apostas da vice-presidente e filha de Silvio Santos (1930-2024) Daniela Beyruti para alavancar a audiência.

No entanto, o telejornal apresentado por Márcia Dantas e Marcão do Povo não obteve os resultados esperados no Ibope e chegou a ser superado pela edição local do Brasil Urgente, na Grande São Paulo.

Confira as mudanças na programação do SBT:

13h10 - Carinha de Anjo

14h30 - Quando me Apaixono

15h30 - Fofocalizando

16h30 - Meu Caminho é Te Amar

17h30 - Tá na Hora

