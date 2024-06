A- A+

CINEMA Sean Penn diz que "política tímida e ignorante em relação à imaginação" o impedem de interpretar gay Em entrevista ao The New York Times, o ator relembra sua atuação no filme Milk

Sean Penn afirmou que, no momento, não poderia interpretar o papel de um homem gay, como fez no filme ‘Milk (2008)’, que lhe rendeu o prêmio do Oscar de melhor ator.



A culpa disso é o atual momento criativo “tímido e ignorante”, afirma o artista em entrevista para o The New York Times.

Ao ser lembrado do trabalho, o ator falou sobre sua satisfação com o processo — foi a última vez que me diverti [em um set de filmagem] — Penn ainda acrescentou.

— Isso não poderia acontecer num momento como este. É uma época de tremendo exagero. É uma política tímida e ignorante em relação à imaginação humana — completou.

Milk foi dirigido por Gus Van Sant e escrito por Dustin Lance Black. A obra é um filme biográfico do primeiro político assumidamente gay a ganhar um cargo na Califórnia.



No entanto, após servir por mais de 10 meses como supervisor da cidade em São Francisco, Milk foi morto a tiros, com o prefeito de São Francisco, George Moscone, pelo rival político Dan White.



Na entrevista, o ator Sean Penn também falou sobre o relacionamento com Madonna, com quem foi casado entre 1985 e 1989. O artista lembrou um caso onde uma equipe da Swat invadiu a residência, depois da Rainha do Pop ter supostamente dito à polícia que havia armas dentro de casa.

— Eu disse: ‘Não vou sair. Eu vou terminar o meu café da manhã’. E, quando dei por mim, as janelas já estavam sendo quebradas por toda a casa e os agentes entraram… me algemaram… — revela Penn.

Dizendo que Madonna é “alguém que amo”, o ator conta que foi graças a ela que ele ganhou um caso de difamação contra o diretor Lee Daniels em 2015, que acusou Sean de abusar domesticamente da cantora.Na época, Madonna deu uma declaração dizendo que nenhuma agressão física ocorreu.



— Não apenas ganhamos o caso — informou Penn, — Daniels teve que escrever uma carta pública e contribuir para a organização humanitária CORE — completou.

Veja também

ESTADO DE SAÚDE Apresentadora Cariúcha recebe alta hospitalar após cirurgia para retirar 17 miomas no útero