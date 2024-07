A- A+

MANSÃO LUXUOSA Seguidores pedem emprego a Virginia Fonseca após inauguração de mansão Influenciadora digital se muda com o marido, o cantor Zé Felipe, para propriedade planejada com sete suítes: "Parece mais um shopping"

De um dia para o outro, as caixas de comentários das redes sociais de Virginia Fonseca se tornaram locais de depósito para currículos. Sim, gente de todas as idades e origens anda pedindo emprego para a jovem de 25 anos.

Desde que a influenciadora digital mostrou, por meio do Instagram, a inauguração da nova mansão onde irá morar com o marido, o cantor Zé Felipe, e as filhas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, internautas se espantaram com o tamanho avantajado da residência e... deduziram que a dona da propriedade necessitará de muitos funcionários.

"Você vai precisar de mais funcionários do que um mercado", escreveu um seguidor da influenciadora digital.

"Para onde posso enviar meu currículo?", questionou outra pessoa.

"Isso daí é um shopping! Bom que vai gerar muito emprego", celebrou outro internauta.

"Pois é, fico imaginando quantos funcionários ela terá em casa, para a manutenção desse resort", acrescentou mais uma pessoa.

Instalada num terreno de cinco mil metros quadrados, a casa chama atenção pelo tamanho superlativo. São sete suítes, sendo uma para cada membro da família e duas para os hóspedes, um elevador, um ofurô com borda infinita, piscina gigante, sala de cinema, academia, spa, área infantil com brinquedoteca de dois andares, piscina com cascata em formato de praia para as crianças, área gourmet climatizada com churrasqueira, pomar e horta...

"Depois de três anos, nossa casa ficou pronta! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu! Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e, se Deus nos permitir, viver para o resto de nossas vidas! Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos. Somos gratos a Deus por nos abençoar tanto, com uma casa linda, uma família linda, um trabalho que amamos, por termos saúde... Enfim, são muitas bênçãos e nós só temos que agradecer mesmo! Gratidão", comemorou Virginia.

Veja também

EVENTO "Fitzcarraldo", filme de Werner Herzog, inspira turnê que une cinema mudo e música contemporânea