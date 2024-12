A- A+

CINEMA Selton Mello fala sobre "O auto da Compadecida 2": "Parece que nunca parei de fazer esse personagem" Continuação de sucesso do ano 2000 chega aos cinemas no próximo dia 25

Dois dias após movimentarem a CCXP 2025 com um painel e primeira exibição do filme, a equipe de “O auto da compadecida 2” se reuniu nesta segunda-feira (9) para uma coletiva de imprensa no Renaissance São Paulo Hotel, na capital paulista. De volta aos papéis de Chicó e João Grilo, Selton Mello e Matheus Nachtergaele conversaram com a imprensa sobre o reencontro.

— Foi muito emocionante voltar ao Chicó. Tenho uma impressão louca que parece que nunca parei de fazer esse personagem. Nesse reencontro com o Chicó, por incrível que pareça foi fácil — afirmou Selton. —Quando eu vi o Matheus pronto na minha frente, com o dentinho torto, eu senti: “é o João Grilo na minha frente, é só brincar”. Nós divertimos e nos emocionamos, foi fácil de fazer.



Matheus também celebrou retornar ao personagem 25 anos após o lançamento da série “O auto da compadecida” (e 24 anos desde o filme).

— “O auto” é um presente que Selton e eu recebemos. E continuamos recebendo por 25 anos. Guel e Ariano nos deram os maiores personagens da dramaturgia brasileira. Todos os sorrisos que recebemos na rua são um pouco para João Grilo e Chicó. Quando as pessoas me param na rua, perguntam: “cadê o seu amigo?” E esse amigo é o Selton. Quando aconteceu esse pequeno milagre de voltar ao personagem, eu senti muito medo. Mas me apoiei no Selton e no olhar do meu amigo — afirmou Matheus.

O papo contou ainda com as presenças do diretor Guel Arraes, do produtor Edson Pimentel, do roteirista João Falcão e dos atores Tais Araújo, que assume o papel de Nossa Senhora vivido por Fernanda Montenegro no original, Fabíula Nascimento, Virgínia Cavendish e Humberto Martins.

— Foram todos os desafios. Quando o Guel me chamou, eu disse “quero”. Mas no minuto seguinte eu já estava, “eu sou maluca”. Foram vários os desafios, mas o desejo de estar ali sobrepôs todos. Foi muito difícil para mim tirar o figurino — lembrou Tais.

“O auto da Compadecida 2” chega aos cinemas no dia 25 de dezembro.

