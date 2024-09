A- A+

CINEMA Semana do Cinema, com ingressos a R$ 12, começa nesta quinta-feira (12) Campanha envolve salas de cinema de todo o Brasil, incluindo Pernambuco

A quinta edição da Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (12). Até o dia 18 de setembro, salas de cinema de todo o Brasil exibirão filmes com ingressos promocionais no valor de R$ 12.

A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

De acordo com os organizadores, a previsão é de que a iniciativa leve mais de 3 milhões de espectadores aos cinemas do País. Na somatória das quatro edições anteriores, mais de 13 milhões de cinéfilos já aproveitaram a promoção.



Durante o período de campanha, o público vai poder conferir estreias da semana, como “Silvio”, “Não Fale o Mal” e “Meu Amigo Pinguim”, além de sucessos que já estavam em cartaz, como “Deadpool & Wolverine”, “É Assim que Acaba” e “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”.

No Recife e Região Metropolitana, a Semana do Cinema tem a adesão de redes exibidoras como UCI (Shopping Recife, Tacaruna e Plaza), Cinemark (RioMar), Moviemax (Camará, Rosa e Silva, Igarassu, Royal), Kinoplex (Boa Vista), Cinépolis (Guararapes e Patteo Olinda) e Cinesystem (Paulista North Way), entre outros.





