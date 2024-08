A- A+

CULTURA Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco tem início no Museu Cais do Sertão 17ª edição do evento segue até sábado, 17 de agosto, com vasta programação

Começou nesta segunda-feira (12) a 17ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco, durante cerimônia no Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, e contou com a recepção do Caboclinhos Canindé do Recife. A programação segue até 17 de agosto.

A agenda reúne ações governamentais, iniciativas promovidas por indivíduos, instituições e coletivos da sociedade civil dedicadas à valorização, preservação e salvaguarda do patrimônio cultural.

Na ocasião, foi divulgada a programação com mais de 200 ações em 38 municípios de Pernambuco.



A iniciativa é uma realização do Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE).





Houve também a entrega do 9º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco.

Novos patrimônios

Na cerimônia ainda foram titulados os novos Patrimônios Vivos de Pernambuco:



- Benedito Belo da Silva - Benedito da Macuca (forró, Olinda);

- Caboclos Cahetes de Goiana (caboclinho, Goiana);

- Clube Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueira - Caiporas de Pesqueira (clube carnavalesco, Pesqueira);

- Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda - Clube Vassourinhas de Olinda (clube carnavalesco, Olinda);

- Francisco Vicente Nogueira - Chico Santeiro (artesanato, Triunfo);

- Índios Tabajaras (tribo de índio, Goiana); João Antônio da Silva - João Limoeiro (ciranda, Carpina);

- João Luiz de Santana - João de Cordeira (mestre em caboclinho, João Alfredo);

- Quadrilha Raio de Sol (quadrilha junina, Olinda); e Sociedade Musical Pedra Preta (banda filarmônica, Itambé).

Semana do Patrimônio

A 17ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco acontece sob o tema "Educação, Território e Participação Social: Interfaces da Preservação do Patrimônio Cultural", tem por objetivo destacar a relevância dos diferentes processos educativos, da participação social e gestão compartilhada na proteção e salvaguarda dos patrimônios culturais em diversos territórios pernambucanos.

Confira a programação completa da 17ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco aqui.



Serviço

17ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco

Quando: até sábado, 17 de agosto

Onde: Museu Cais do Sertão (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

