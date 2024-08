A- A+

AFROEMPREENDEDORISMO Expo Preta RioMar: terceira edição reúne 25 estandes e programação cultural Gaby Amarantos, Zezé Motta e Dona Carmem Virginia estão entre as atrações do evento

Em sua terceira edição, a Expo Preta RioMar movimenta o RioMar Shopping desta sexta-feira (16) até o domingo (18). Além de uma feira com 25 estandes de produtos e serviços, o evento conta com programação cultural diversificada e desfile de moda.

Todas as atrações da Expo Preta são gratuitas, exceto o show de abertura. A apresentação inaugural fica por conta da paraense Gaby Amarantos, que sobe ao palco do Teatro RioMar no dia 15, às 19h, com o carimbó e outros sons da região amazônica. Os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60.

Uma das novidades desta edição é o Cine Barulho. A mostra traz curtas-metragens elaborados por jovens do Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM) e debate mediado por Lucas Marçal.



Também estão confirmados na programação um pocket show da cantora e violinista baiana Marcia Castro, encontros com a chef pernambucana Dona Carmem Virginia e com a atriz e cantora fluminense Zezé Motta, que comemora em 2024 seus 80 anos de idade e mais de 50 de carreira.

Dos 25 estandes presentes na Expo Preta neste ano, 15 são de empreendimentos estreantes. Os expositores são oriundos de 14 bairros do Recife e atuam em áreas como produtos naturais e para alimentação, entretenimento infanto juvenil, moda, serviços e produtos de beleza.

Selecionadas a partir de um processo de inscrições online, as pessoas afroempreendedoras participaram do Programa de Formação no IJCPM. Além da presença na feira, elas receberam uma cota de patrocínio no valor de R$ 400, para impulsionamento de suas marcas.

Confira a programação da Expo Preta RioMar:

Sexta-feira (16)

12h - A coisa tá preta! Playlist oficial da Expo Preta

13h - Dj Boneka Apresentação cultural

14h - Oficina de Afrobetização Jogos de leitura e contação de histórias

16h - Coco Abre Caminhos Apresentação cultural

16h30 - Cine Barulho Cine debate com Lucas Marçal

17h30 - Juventude negra VIVA! Painel de conteúdo

18h30 - 6ta MC Apresentação cultural

19h - Márcia Castro

20h30 - A coisa tá preta! Playlist oficial da Expo Preta

Sábado (17)

12h - A coisa tá preta! Playlist oficial da Expo Preta

13h - DJ Jeff Apresentação cultural

14h - Educação Financeira Painel de conteúdo

15h - Saúde e corpo em movimento Painel de conteúdo/apresentação cultural

16h - Travestis negras vivas! Painel de conteúdo

17h - Afrobaile B2B Baile Charme Apresentação cultural

18h - Painel com Dona Carmem Virginia

19h - Painel com Zezé Motta

20h - DJ Milena Cinismo Apresentação cultural

Domingo (18)

12h - CIA Agebês - Maracatu Nação Porto Rico Apresentação cultural

12h30 - Antirracismo na prática: o papel das pessoas aliadas Painel de conteúdo

13h30 - Sambando Miudinho Apresentação cultural

15h - Racismo religioso: o que é e como combater? Painel de conteúdo

15h40 - Desfile de marcas Apresentação cultural

16h30 - Vivências Ancestrais Painel de conteúdo

17h30 - Afrobaile B2B Baile Charme Apresentação cultural

19h - DJ Léa Apresentação cultural



