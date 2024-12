'Senna': como estão hoje os personagens retratados na série sobre o piloto

A- A+

Principal produção nacional da Netflix em 2024, a série "Senna", sobre o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, traz para as telas, de forma dramatizada, alguns nomes famosos bastante influentes na trajetória do esportista.

Trinta anos depois da morte dele, ocorrida durante o GP de San Marino, no dia 1º de maio de 1994, onde estão essas pessoas tão importantes na vida de um dos maiores ídolos do Brasil?

Fizemos uma lista com nomes que aparecem na série e ainda estão presentes na vida do público.

Xuxa

Namorada do piloto interpretada por Pâmela Tomé, Xuxa foi uma das pessoas mais famosas que passaram pela vida do tímido esportista. Na época da morte dele, no entanto, ele namorava a modelo Adriane Galisteu, mas a apresentadora infantil esteve perto da família durante todo o enterro.

Após o relacionamento com Senna, Xuxa seguiu como uma das mulheres mais famosas do país, trabalhando na TV e no cinema e vendendo milhares de discos. Em 1998, de um relacionamento com Luciano Szafir, nasceu sua única filha, Sasha.

Hoje Xuxa não apresenta mais programa para criança, mas segue na mídia como atriz, apresentadora e empresária. Mantém um relacionamento com o cantor e ator Junno Andrade desde 2012.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu era namorada de Ayrton quando ele sofreu o acidente fatal em 1994. Os dois se conheciam há cerca de um ano e, no ano seguinte à morte, lançou um livro, "Caminho das borboletas", em que narra o romance com o piloto.

Em 1998, Adriane se casou com o empresário Roberto Justus, mas se separou no ano seguinte. Em 2009, ela engravidou do namorado, o Alexandre Iódice, e Vittório nasceu em 2010, pouco antes do casamento dos pais.

Ela mantém uma sólida carreira de apresentadora e hoje comanda "A fazenda", na TV Record, um dos principais reality shows do país.

Galvão Bueno

O nome de Ayrton Senna, quando pronunciados pelo grito ufanista do narrador Galvão Bueno (na série, interpretado por Gabriel Louchard), da TV Globo, ganhava contornos quase mágicos nas manhãs de domingo da TV Globo.

O principal narrador da emissora, que transmitia as corridas de Fórmula 1, virou amigo pessoal de Senna. Ele, inclusive, estava narrando a corrida que resultou nem que Senna morreu.

No mesmo ano, em julho, Galvão narrou o tetracampeonato do Brasil na Copa do Mundo de futebol e ainda narrou o penta, em 2002. Seguiu como voz principal da Globo narrador da TV Globo até 2022, mas ele segue na emissora, em projetos como, por exemplo, o reality show "Craque da voz", do Sportv e Globoplay, que busca um nome para os quadros de narração da casa.

Nelson Piquet

Dois tricampeões de F1, Nelson Piquet e Senna tiveram uma série de desentendimentos pessoais e profissionais nos tempos em que correram juntos. Senna chegou a dizer que o respeitava como piloto, mas tinha "restrições" a Piquet como pessoa.

Certa vez, disse que estava muito tempo sem falar com a imprensa para dar chance para os outros aparecerem, claramente se referindo a Piquet. A forma usual de ataque ou resposta de Piquet era dizer que o adversário era gay. Diversas vezes, ele insinuou que os namoros com Xuxa e Galisteu eram fachadas.

O último GP de F1 Piquet foi em 1991, no Canadá. Depois, ele tentou correr a Fórmula Indy por dois anos e também competições de carros esportivos.

Suas aparições na mídia, nos últimos anos, estão atreladas ao presidente Jair Bolsonaro. Foi ele quem conduziu o Rolls-Royce no 7 de setembro de 2021, levando Bolsonaro para cerimônia de hasteamento da bandeira.

Alain Prost

Considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, o automobilista francês Alain Prost foi tetracampeão mundial contemporâneo de Senna. Os dois foram grandes rivais nas pistas, já que Prost correu de 1980 a 1993. A "briga" se acirrou principalmente em 1988, quando Prost e Senna eram pilotos da mesma equipe, a McLaren.

Prost parou de correr em 1993, ano de seu tetracampeonato com a Williams. O francês foi um dos grandes nomes a participar do funeral de Ayrton Senna em São Paulo, no dia 5 de maio de 1994.

Apesar de aposentado da F1, ele não largou o automobilismo. Nos anos 2000, venceu corridas de FFSA GT, do Troféu Andros e foi co-proprietário da Renault e.dams na Fórmula E.

Em "Senna", Prost é interpreta pelo ator Matt Mella.

Rubens Barrichello

João Maestri interpreta o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que correu a Fórmula 1 de 1993 a 2010. Na época da morte de Senna, Rubinho corria pela Jordan e tinha Senna como um "chefe". Essa, inclusive, era forma a como ele se referia ao piloto mais experiente.

Entre 2000 e 2005, Rubinho correu pela Ferrari e terminou a carreira em 2011, na Williams. Depois que deixou a F1, foi correr na Fórmula Indy e Stock Car. Hoje é apresentador de um programa sobre automobilismo no YouTube, o "Acelerados".

