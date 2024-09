Shakira diz ter perdido todo o dinheiro que ganhou quando residia na Espanha para a Receita Federal

A- A+

A estrela colombiana Shakira afirmou que todo o dinheiro que ganhou enquanto residia na Espanha foi retido pela Agência Tributária espanhola, instituição que comparou à Inquisição, em uma carta publicada nesta quarta-feira no jornal El Mundo.

"Todo o que ganhei nesses anos foi retido pelo Estado espanhol", escreveu a artista de fama mundial, que no ano passado fez um acordo para se declarar culpada de fraude fiscal e pagar uma multa milionária em troca de evitar um julgamento na Espanha por sonegação de cerca de 14,5 milhões de euros em impostos entre 2012 e 2014.

"O Estado espanhol reteve uma quantia superior ao total das minhas receitas nesses anos. Pode parecer incompreensível, mas para mim a década na Espanha foi financeiramente perdida, e não porque eu trabalhasse pouco, como todos sabem", afirmou Shakira na carta.

A intérprete de sucessos como "Hips Don’t Lie" e "Waka Waka" criticou a Agência Tributária, "uma instituição estatal que parecia mais interessada em me queimar publicamente na fogueira do que em ouvir minhas razões".

"As coisas não se resolvem queimando uma figura pública na fogueira a cada ano, como se fosse um processo da Inquisição", insistiu.

Assim como fez perante a justiça espanhola, a cantora negou que tenha residido no país mais dias do que o estipulado por lei para fins de tributação antes de 2015, apesar de ter iniciado em 2011 seu relacionamento com o jogador do Barcelona, Gerard Piqué.

"Sempre que voltava" à Espanha naqueles anos, "era para que o relacionamento prosperasse, não por 'vocação de permanência'", afirmou Shakira.

Ela também denunciou um "preconceito machista" contra ela, afirmando que "se o cantor fosse um homem americano que se apaixonasse por uma espanhola e a visitasse regularmente, custa acreditar que a Agência Tributária teria considerado que ele tinha a intenção de se estabelecer".

A artista colombiana destacou que chegou a um acordo com a Procuradoria para evitar o julgamento pensando em seus filhos.

"Tomei as decisões que tomei para protegê-los, para estar ao lado deles e seguir com minha vida", escreveu.

Após chegar ao acordo judicial no ano passado, a justiça espanhola arquivou em maio outro processo contra Shakira por fraude fiscal em sua declaração de impostos de 2018, encerrando suas pendências criminais na Espanha.

Depois de se separar de Piqué em 2022, Shakira se mudou no ano passado para Miami com seus dois filhos.

