A- A+

luto Shannen Doherty fez grande favor ao ex-marido um dia antes de morrer Atriz Shannen Doherty definiu grande parte de suas obrigações pendentes antes de sua morte; Além da disputa legal com Kurt Iswarienko, seu ato de boa fé encerrou uma fase difícil de sua vida

Em 13 de julho, Shannen Doherty faleceu aos 53 anos e o cenário artístico americano ficou abalado com seu triste fim. Em algumas de suas entrevistas, ela afirmou que ainda tinha coisas para finalizar, mas decidiu resolver algumas delas antes de sua morte, como o divórcio com Kurt Iswarienko, seu único marido.

A despedida da atriz, conhecida por seu papel em Beverly Hills, 90210, série que a levou ao estrelato internacional, causou grande comoção entre os fãs da produção americana que foi ao ar a partir de 1990 até 2000.

Dias antes de partir, ela concordou em finalizar o divórcio com seu ex-marido, o qual estava atrasado devido a uma disputa legal envolvendo pensão alimentícia.

Iswarienko e Doherty se casaram em 2011, quando acharam que estavam "maduros" para isso. Mais tarde, consideraram ter filhos e a atriz se submeteu a tratamentos de fertilização in vitro (FIV). "Fiz várias rodadas", lembrou em um podcast.

Em 2015, foi diagnosticada com câncer de mama, iniciando uma jornada difícil. Após uma mastectomia, ela passou por controles regulares, mas a doença retornou em 2019 de forma agressiva, alcançando o estágio 4.

Enquanto enfrentava esses desafios de saúde, em 2023 ela se separou de Iswarienko. Em entrevista à revista People, ela admitiu ter se aberto novamente ao amor sem formalizar o divórcio: "Tenho um melhor amigo, um homem com quem brincamos dizendo que estamos casados, e seus dois filhos e eu tivemos grandes avanços e simplesmente nos amamos e passamos tempo juntos, e eu os considero meus filhos".

A disputa entre os dois estava centrada na exigência de Doherty por pensão alimentícia, prolongando o processo após a separação.

Em várias entrevistas, a atriz alegou que seu ex-marido estava esperando sua morte para não ter que pagar. No entanto, em 12 de julho, um dia antes de seu falecimento, ela assinou os documentos legais, renunciando a essa exigência. No dia 13, já com a notícia triste, Iswarienko também assinou o documento.

— Ele foi permitido atrasar nosso divórcio com a esperança de que eu morresse antes de ele ter que me pagar — disse a atriz em uma ocasião. No entanto, a advogada de Iswarienko, Katherine Heersema, respondeu: "Ele deseja o melhor para Shannen e quer que ambos possam encerrar este caso e seguir em frente".

Conforme informado pela People, o documento incluía: "As partes chegaram a um acordo escrito sobre sua propriedade e direitos matrimoniais ou de união de fato, incluindo pensão alimentícia, cujo original está sendo ou foi apresentado ao tribunal".

O comunicado do representante de Shannen Doherty após sua morte

Em 13 de julho, um representante da atriz emitiu um comunicado à imprensa confirmando o falecimento de Shannen Doherty. "A dedicada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos e seu cachorro, Bowie. A família solicita privacidade neste momento para que possam lamentar sua perda em paz", declarou a mensagem, que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e mídias do Ocidente.

Veja também

música Pabllo Vittar viraliza em países da América Latina após peruana fazer vídeo com tutorial de dança