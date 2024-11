Show de Lady Gaga em Copacabana atiça memes na web; confira

A- A+

O megashow que Lady Gaga fará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio de 2025 — em notícia revelada, nesta semana pelo colunista Lauro Jardim, do GLOBO — deu vazão a um pré-festival de memes nas redes sociais. Desde que o fato veio à tona, fãs da cantora americana de 38 anos passaram a celebrar a boa-nova com empolgação exacerbada.



Mas também com um pé atrás. Não dá para esquecer: é que, em 2017, a artista deixou à míngua o público do Rock in Rio, após cancelar a apresentação que faria no evento no próprio dia em que subiria ao palco. Foi uma choradeira só. As imagens estão aí para comprovar.

Na ocasião, a artista — que convive com diagnósticos de lúpus e fibromialgia — disse estar "devastada". "Brazil, I'm devastated", escreveu, à época, em recado aos fãs. De lá pra cá, a frase "Brasil, estou devastada" virou um meme incontornável (e também estampa de camiseta, caneca, boné...).

Desta vez, portanto, não deu outra: precavidos, os admiradores da loura já até notaram que a agenda do grupo Maroon Five, que a substituiu em cima da hora em 2017, está totalmente livre ao longo do mês de maio em 2025. Coincidência?



E até um vídeo antigo, com a personagem Senhora dos Absurdos, interpretada pelo humorista Paulo Gustavo foi resgatada.

