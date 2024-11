A- A+

Lady Gaga Confirmada para show em Copacabana, Lady Gaga tem tatuagem em homenagem ao Rio Cantora americana mencionou arte corporal em declaração à cidade, na qual se desculpou por cancelar o show no Rock in Rio 2017

Lady Gaga vem sim. Conforme antecipado pela coluna de Lauro Jardim, do Globo, a cantora americana é “grande estrela da música” a que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se referiu ao mencionar um acordo para a realização de um megashow na Praia de Copacabana, em maio de 2025. O formato deve ser semelhante ao de Madonna, seis meses atrás.

A única vez em que a diva pop se apresentou na cidade foi em 2012, uma passagem na qual tatuou uma homenagem à Cidade Maravilhosa. Em uma publicação no Instagram em 2017, Gaga lembrou uma tatuagem feita na nuca em uma forma de se desculpar pelo cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio daquele ano, para o qual havia sido anunciada. Na ocasião, explicou que a suspensão do show se devia a uma fibromialgia, condição que provoca fortes dores nos músculos.

“Fui levada ao hospital, não é simplesmente dor no quadril ou desgaste da estrada, estou com dor severa. Mas estou em boas mãos com os melhores médicos. Por favor, não esqueçam do meu amor por vocês. Lembrem-se de anos atrás quando tatuei ‘Rio’ no meu pescoço, um desenho escrito por crianças nas favelas. Vocês ocupam um lugar especial no meu coração, eu amo vocês”, escreveu Gaga.

Para a artista americana, aliás, o megashow em Copacabana é uma oportunidade de redenção diante dos fãs brasileiros por causa do cancelamento de sete anos atrás.

Devido ao transtorno, a expressão "Ela não vem mais" se transformou em meme naquele ano, após um vídeo em que uma pessoa grita a frase para os fãs de Gaga, que aguardavam a cantora em frente ao hotel Fasano, em Ipanema, Zona Sul da cidade, logo após o anúncio de que ela não faria mais o show no Rock in Rio 2017. Na época, Gaga, a maior atração do evento, cancelou sua apresentação na véspera da noite de abertura, ao sofrer com dores causadas pela fibromialgia. No vídeo original, uma pessoa passa de carro em frente ao hotel e grita "Ela não vem mais" para os fãs, e um deles o responde com xingamentos.

