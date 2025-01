A- A+

MÚSICA Show de Yamandu Costa e António Zambujo chega no Teatro Guararapes O violonista brasileiro e o cantor português retornam com espetáculo internacional

Yamandu Costa e António Zambujo trazem show internacional para Pernambuco, no próximo 30 de março, às 19h, no Teatro Guararapes. No palco, o violonista brasileiro e o cantor português prometem um intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal.

Após uma turnê internacional, o espetáculo retorna renovado para este ano para o público pernambucano poder assistir às novidades. Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 80, e podem ser adquiridos online ou na bilheteria do Teatro Guararapes.



Yamandu Costa e António Zambujo oferecem novas interpretações e arranjos inéditos, mas ainda com um repertório que alterna entre a sonoridade brasileira e a portuguesa.

Yamandu Costa explora as possibilidades do violão de sete cordas e António Zambujo representa a música contemporânea da língua portuguesa. Por meio de releituras de clássicos de Tom Jobim, canções em espanhol e composições originais, o show fortalece a conexão cultural entre Brasil e Portugal.

SERVIÇO

Show de Yamandu Costa e António Zambujo

Quando: 30 de março, 19h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda - PE

Ingressos a partir de R$ 80 no Cecon Tickets

Veja também