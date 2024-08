A- A+

Saúde Silvio Santos completa 15 dias de internação nesta quinta; quadro do apresentador requer cuidados Dono do SBT está internado desde 1º de agosto, quando, de acordo com a emissora, passaria apenas por exames de imagem

Silvio Santos está há 15 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No dia da internação, em 1º de agosto, a assessoria do SBT chegou a afirmar que o comunicador, iria apenas passar por exames de imagem. Entretanto, o dono da emissora, um dos mais singulares apresentadores de televisão do país, não recebeu alta da unidade devido a uma nova condição de saúde.

Esta é a segunda internação do apresentador, de 93 anos, em cerca de um mês.

Em meados de julho, ele esteve também no Einstein cuidando de um quadro de H1N1.

O hospital não comentou o caso na ocasião e não divulga boletins também neste momento.

O estado de saúde de Silvio, conforme apuração do Globo, inspira cuidados da equipe médica e a condução do caso foi assumida desde o começo da internação pela direção do hospital, em esquema de “blindagem total”, afirma uma fonte que acompanha a situação de perto.

Em entrevista à revista Quem na última quarta-feira (14), o neto do apresentador comentou sobre o estado de saúde de Silvio: “É super-restrito.

Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está superbem e assistido por todos os médicos.

A equipe do hospital é maravilhosa. Com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo”.

Dois domingos atrás, duas ex-estrelas do SBT, Eliana e Maisa Silva, desejaram melhoras a Silvio durante o Fantástico.

“Gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse mandar boas energias pra ele nesse momento e que tudo fique bem. Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo pra sua casa, tá?”, disse Eliana.

Na sequência, Maisa também mandou uma mensagem direta ao ex-parceiro de palco do SBT: "Silvio, não tenho palavras pra expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E estou sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações”.

