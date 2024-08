A- A+

SHOW Simone faz show "Tô Voltando" no Teatro Guararapes no próximo sábado (17), em Olinda Cantora já havia subido ao palco pernambucano com show da turnê homônima, em 2023

Havia um desejo em ebulição, pela vida, pela arte, e vice-versa. Ainda que em maio de 2023, à essa altura, as portas da Cultura no País já haviam sido (re)abertas, mas um "Tô Voltando" como ápice de um show homônimo de Simone Bittencourt, 75, no palco do Teatro Guararapes, oficializava de vez o regresso do olho no olho entre público e artista.



O passeio pelos 50 anos de carreira com repertório irretocável e, por óbvio, acompanhado em coro música a música, dava um novo star ao (re)começo de um Brasil das artes.



E neste sábado (17), Simone está de volta ao mesmo palco, com a turnê que chega em suas derradeiras apresentações mas, como se fosse a primeira vez, segue efervescente e com o coreto armado para um "Tô Voltando" que sempre será bem-vindo - em especial por, dessa vez, dividir a noite com as pernambucanas Joyce Alane, Isabela Moraes e Rogéria Dera, esta última uma carioca radicada em Caruaru, Agreste pernambucano.





"Da Gente", de Pernambuco

A respeito do 'País Pernambuco' e sua vaidade justificada pela saciedade musical proporcionada em parcerias com nomes de peso da música nacional, a participação de artistas da terra neste sábado, é cenário recorrente, com Simone entre artistas que assumidamente enamoram a musicalidade pernambucana.

Que o diga o seu "Da Gente" (Biscoito Fino), disco lançado nas plataformas digitais em 2022 tomado por faixas inéditas assinadas predominantemente por compositores locais, entre eles Martins, PC Silva, Juliano Holanda e Isabela Moraes.

"Me lambuzei (...) Estava com esse projeto na cabeça há algum tempo. Me embrenhei com essas pessoas, começando pelo Juliano e devo a Zélia (Duncan) tê-lo conhecido. Foi lindo", gabou-se a Cigarra Simone, à época, em conversa com a Folha de Pernambuco, quando do lançamento do álbum que mesclou sotaques em meio a cantorias 'da gente'.





Memória Afetiva

Com direção musical de Pupillo e geral de Marcus Preto, o show faz um apanhado de décadas de memórias afetivas em canções imortalizadas em sua voz, a exemplo de "Começar de Novo" (Ivan Lins/Vítor Martins), "Encontros e Despedidas" (Milton Nascimento/Fernando Brant) e "O Que Será" (À Flor da Terra), de Chico Buarque.



Claro, "Tô Voltando" (Maurício Tapajós/Paulo César Pinheiro), entre outras, integram um cancioneiro que ultrapassa gerações e, portanto, faz-se atemporal, sendo assim bem-vindo em toda continuidade que caracteriza o 'gerundismo' de 'estar sempre voltando' de Simone e da cultura brasileira.

Serviço

Simone em "Tô Voltando"

Quando: neste sábado (17), 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 100 no site CeconTickets e bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

