FAMOSOS "Só fé": saiba quem é o goiano que tem o hit mais ouvido do momento Cantor goiano Grelo da Seresta lançou, em julho, álbum com música viral que se tornou a mais ouvida do Spotify com quase 2 milhões de streams

Um dos hits do momento, “Só fé” inicia o seu clipe afirmando que o “Grelo não precisa de muito não”, e continua: “Só peço a Deus muita saúde e que Ele continue aí nos abençoando para que a gente consiga comprar um mé, o leitin dos menino e o Modess da muié”. O Grelo é, na verdade, o cantor e compositor Gabriel Angelo, autor de outras grandes letras do sertanejo.

Atualmente, o músico, conhecido também como De Ângelo, não só tem conseguido sustentar a família (ele tem um relacionamento sério), como pede na composição, mas atingiu o estrelato. “Só fé” ocupa a primeira posição do ranking Daily Top Songs Brazil, com quase 2 milhões de streams, no Spotify.



O cantor ainda tem outras três músicas, de seu álbum “É o Grelo”, lançado em julho, entre as mais ouvidas na plataforma de áudio. "Dias de luta", também dele, ocupa a posição 44, com 400 mil. Isso sem contar os 11 hits emplacados no Viral Brasil.

O sucesso de Grelo da Seresta, entretanto, começou lá atrás, quando tinha suas letras regravadas por outros cantores. Uma das primeiras composições do artista gravada por nomes famosos do sertanejo foi “Quarta cadeira”, em 2018. A canção, cantada pela dupla Matheus & Kauan com participação de Jorge & Mateus, esteve no álbum “Tem moda pra tudo (Ao vivo)”.





“Pois quem dorme sonha, quem vive realiza”, disse ele à época em uma publicação no Instagram.

Depois, o músico fez sucesso ainda com parcerias com Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraisa, as Patroas, que regravaram “Esqueça-me se for capaz”, além de Simone Mendes (”Erro gostoso” e “Dois tristes”), Gusttavo Lima (”Perrengue”) e Luíza & Maurílio e Zé Neto & Cristiano (”S de saudade”).

Nascido em Anápolis, Goiás, De Ângelo começou a carreira musical na igreja. Após os sucessivos êxitos, o músico hoje tem carreira gerenciada pelo escritório de Henrique & Juliano.

