Loni Willison: saiba quem é a ex-modelo em situação de rua nos EUA há 8 anos

Recentemente fotografada por paparazzo em Los Angeles, na Califórnia , Loni Willison continua em situação de rua há pelo menos 8 anos. Loni, que foi casada com o ator Jeremy Jackson, astro da série Baywatch, foi modelo muito popular na primeira década dos anos 2000, de revistas como Glam Fit, Flavour e Iron Man.

Loni Willison nasceu em 1983, na cidade de Hemet, nos EUA. Ainda jovem, ela investiu na carreira de modelo. Aos 41 anos, ela vive nas ruas empurrando seu carrinho de compras.



Em maio, ela culpou Jackson por seus problemas atuais. Em entrevista concedida ao portal “X17 Online”, ela disse que sua vida “deu errado” por conta do ex-marido, mas disse: “Pelo menos eu me divorciei. Ele armou tudo para fazer isso comigo”.

Em 2012, Jeremy Jackson e Loni Willison se casaram. Naquela época, como já não tinha tanto trabalho como modelo, ela trabalhava como assistente de um cirurgião plástico. O casal teve uma separação conturbada em 2014, após menos de dois anos juntos.

Loni disse que o ator tentou estrangulá-la em uma briga física quando estavam bêbados. Em 2018, ela foi vista pela primeira vez revirando o lixo nas ruas da Califórnia, nos Estados Unidos, após ter passado anos fora dos holofotes. Na época, ela revelou que teve um colapso mental em 2016.

Relacionamento abusivo

Loni falou pela primeira vez contra Jackson em 2015, após o ator ser expulso de um reality show do Reino Unido por expor o seio da colega de casa.



Ao “DailyMail”, o departamento de polícia local confirmou que houve uma chamada por “perturbação doméstica” da casa do casal em agosto de 2014. Na ocasião, ela ficou com duas costelas quebradas, o pescoço ferido e arranhões no rosto e corpo.

Apesar disso, o caso foi encerrado porque ela optou por não apresentar queixas. Em 2015, ela disse ao “The Sun” que não denunciou quando foi atacada “porque estava com medo”. A modelo disse que estava “em um lugar ruim emocionalmente” e não queria que Jackson fosse preso.

— Mas depois disso tudo, acho que deveria ter denunciado. Talvez eu pudesse ter evitado que Chloe (participante do reality que foi exposta) passasse por isso. Não estou surpresa que isso tenha acontecido. Eu sei como o Jeremy é. Pelo menos agora todos podem ver o que eu tive que suportar — afirmou ela na ocasião.

