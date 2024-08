A- A+

Famosos Ator americano que torceu para Rebeca Andrade é casado com modelo brasileira; saiba quem é Ele trabalhou em séries como "The vampire diaries", "Smallville", "Cold case" e "The O.C."

Uma cena chamou atenção nas redes sociais durante as disputas da ginástica olímpica, nesta segunda-feira (5), nas Olimpíadas de Paris. Nas arquibancadas do ginásio, um americano parecia torcer pelo Brasil, que disputava medalhas com os Estados Unidos. Trata-se do ator Paul Wesley, de 42 anos.



Quem é Paul Wesley?

Wesley é mais conhecido no Brasil por ter interpretado o personagem Stefan Salvatore da série "The vampire diaries". Filho de pais poloneses, ele nasceu em New Brunswick, Nova Jérsei. Ainda muito jovem, participou de produções como "Smallville", "Cold case", "The O.C.", "American Dreams" e "Everwood".

O ator namora com a modelo brasileira Natalie Kuckenburg. Foi Natalie quem fez um vídeo do parceiro durante a disputa da ginástica olímpica na segunda-feira. "Vamoooo", legendou a modelo, com bandeirinhas do Brasil, em registro onde Wesley aparecia animado.





Paul Wesley também já foi casado com Ines de Ramon. Eles ficaram juntos de 2018 até 2022 e sempre cultivaram um relacionamento discreto. A empresária e designer de joias atualmente vive um relacionamento o ator Brad Pitt.

Veja também

DECORAÇÃO CasaCor Pernambuco 2024: confira datas e novo endereço da mostra