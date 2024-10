A- A+

CINEMA ''Sorria 2'': atuação de filho de Jack Nicholson é quase uma homenagem ao pai; entenda Ray Nicholson interpreta uma entidade maligna que tem diversas referências ao personagem que o vencedor do Oscar interpretou no clássico ''O Iluminado''

Jack Nicholson já tem um sucessor. Há algum tempo, seu filho Ray Nicholson mostra que não só tem em seu DNA a paixão por atuar, mas que tem potencial para deixar sua própria marca em Hollywood. Sua passagem por thrillers românticos, comédias e filmes de terror destaca sua habilidade e versatilidade na hora de incorporar personagens muito diferentes.

Porém, recentemente o ator mostrou que interpretar personagens sombrios e complexos é o que mais combina com ele. "Sorria 2" – sequência do filme de sucesso de 2022, que será lançado em breve – é um exemplo disso. Dirigido por Parker Finn, este terror psicológico segue Skye Riley (interpretada por Naomi Scott), uma estrela pop que começa a ser perseguida por uma entidade sobrenatural.





Prestes a embarcar em uma nova turnê mundial, a cantora vivencia uma série de acontecimentos cada vez mais aterrorizantes e inexplicáveis. O jogo é simples: cada pessoa que vê o sorriso de uma pessoa “infectada” está destinada a passar o vírus para outra e depois tirar a própria vida.

Embora o personagem de Ray ainda não tenha sido totalmente revelado, o trailer o apresenta como uma entidade maligna que persegue os personagens. Tanto sua aparência física (embora muitos digam que ele se parece com Leo DiCaprio) quanto seu sorriso demoníaco na tela tornaram inevitáveis comparações com seu pai. Percebe-se que o jovem herdou a capacidade de conseguir uma presença arrepiante no cinema como Jack Nicholson o fez no filme "O Iluminado", de 1980.

Jack Nicholson em ''O Iluminado''

Ao assistir à prévia dessa história que chegará aos cinemas no dia 17 de outubro, os fãs rapidamente encontraram uma forte referência de Ray a um dos personagens mais icônicos da carreira de seu pai. No filme de Stanley Kubrick, Jack interpreta Jack Torrance, um homem que se muda para o Overlook Hotel com sua família para trabalhar como segurança durante os meses de inverno.





Não demorará muito para que Torrance enlouqueça completamente, deixando para a história cenas completamente icônicas do cinema de terror. E é em alguns desses gestos e sorrisos diabólicos que Ray se inspirou para este novo papel em homenagem.

Aos 32 anos, Ray deixa de ser ''filho de'' para criar sua própria carreira no setor. Seus notáveis papéis em séries como "Panic", "The Outsider" ou em filmes como "Something from Tiffany's" já o posicionaram como uma das grandes promessas de sua geração. Porém, alguns afirmam que sua participação neste novo filme o consolidará como uma figura importante de Hollywood.



Quem é Ray Nicholson?

Ray Nicholson é o sexto filho de Jack Nicholson. O jovem (assim como sua irmã Lorraine) é fruto do relacionamento do ator com a modelo Rebecca Broussard, com quem foi casado de 1989 a 1994. Nascido na cidade de Los Angeles em 20 de fevereiro de 1992, Ray cresceu entre os flashes e aos 14 anos estreou no projeto "The Benchwarmers", ao lado de Rob Schneider. Foi somente em 2018 que decidiu se dedicar integralmente à atuação.

Seus papéis em séries como Pânico, The Outsider: The Visitor ou filmes como Beautiful Vengeance, Licorice Pizza e Gonzo Girl (dirigido por Patricia Arquette e estrelado por Camila Morrone) o posicionaram na indústria e lhe deram um lugar além do sobrenome.



''Estou muito focado em atuar. Quando era mais novo queria ser roteirista, diretor, produtor e ator, mas ao longo dos anos tenho visto o quanto cada etapa envolve nesse processo. Se algum dia eu me interessasse por outra coisa, seria escrever, para poder ter algum controle sobre as histórias que quero criar. E talvez esse seja o próximo passo: que mais pessoas criem seus próprios conteúdos'', disse ele em 2022, em entrevista à Variety.



''Sou uma pessoa profundamente medrosa por natureza, mas quando dou o primeiro passo em algo criativo, só quero continuar'', acrescentou.

No que diz respeito à vida amorosa, o jovem mantém um relacionamento com a modelo portuguesa Sara Sampaio. Aliás, uma de suas aparições públicas mais comentadas foi no tapete vermelho do Oscar, onde o ator e a top model demonstraram seu amor diante dos flashes.

Veja também

CELEBRIDADES Al Pacino revela que quase morreu durante a pandemia