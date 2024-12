A- A+

NATAL 2024 Em apresentação no Baile do Menino Deus, Spok improvisa com maestria após falha no saxofone Maestro Spok é estreante no espetáculo deste ano no Marco Zero

Instrumentista e arranjador. Maestro de tantos, e de si mesmo, com a destreza que lhe dá o mérito de ser reverenciado Brasil e mundo afora.



O pernambucano Spok é arte que pulsa, inclusive nas eventualidades dos palcos.

Estreante no Baile do Menino Deus, na apresentação desta terça-feira (24) no Marco Zero, Bairro do Recife, o saxofone de Maestro Spok falhou em uma das partes do espetáculo em que faz um solo no instrumento, com o virtuosismo que lhe é peculiar.







Um acaso que esbarrou no improviso do próprio maestro, quando ele deu voz à melodia do sax, passando a cantarolar fluido e brincante o tanto quanto o espetáculo, sob aplausos de um público afeito à arte que pode (ser também) do improviso.



O microfone, então voltado para o instrumento, em um lampejo típico dos fazedores de arte, passou a reverberar a voz do artista que não hesitou em explorar o seu traquejo de veterano na arte, mesmo na condição de "principiante" do Baile.







