A- A+

Baile do Menino Deus Primeira noite do Baile do Menino Deus atrai espectadores para o Marco Zero nesta segunda (23) Destaque da 21ª edição do espetáculo é a reunião de grandes artistas da cultura popular do Estado, como Lia de Itamaracá e os maestros Spok e Forró

A primeira apresentação da 21ª edição do Baile do Menino Deus aconteceu nesta segunda (23), no Marco Zero do Recife. A noite de estreia foi marcada pela presença de milhares de espectadores, que se encantaram com a encenação da história do nascimento de Jesus, conhecida por trazer manifestações populares do Nordeste.



O tradicional espetáculo natalino segue com apresentações gratuitas para o público nesta terça (24) e quarta-feira (25), sempre às 20h.

O destaque da 21ª edição do ''Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal'' é a reunião de grandes artistas da cultura popular do Estado - Lia de Itamaracá e os maestros Spok e Forró, entre outros.

''O Baile do Menino Deus é grandioso em todos os sentidos. O espetáculo narra uma história contada pelo mundo todo, mas de uma forma muito brasileira, mas universal'', ressalta Maestro Forró.

O ''Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal'', que é produzido pela Relicário Produções e declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, terá transmissão ao vivo pelo YouTube

21ª edição do Baile do Menino Deus

Neste ano, a Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá, se une aos maestros Spok e Forró, além de contar com uma equipe de artistas encarregados de transpor para o palco a releitura, a partir dos elementos da cultura brasileira e sem os estrangeirismos, de uma das passagens mais memoráveis da humanidade.

Novidades

O espetáculo se renovou ao inserir na trama original incursões artísticas recentes, como o hip hop do grupo PE Original Style, e propor reflexões derivadas de dilemas históricos ou atuais, a exemplo da destruição ambiental.

A apresentação da 21ª edição inovou com a concessão de fala ao personagem José, interpretado pelo sanfoneiro paraibano Lucas Dan. Ele declamou um poema adaptado do pernambucano Manuel Bandeira.

O Baile

Os autores Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, junto com o compositor Antonio Madureira, ousaram mesclar no espetáculo manifestações como cantigas, danças, brincadeiras, costumes, rezas, figuras folclóricas e outras linguagens. O Baile do Menino Deus é uma celebração da identidade nacional baseada na representatividade dos povos formadores - negros, indígenas, ibéricos -, abordando aspectos da contemporaneidade.

Primeira estreia

O espetáculo, que estreou em 1983 para uma plateia lotada no Teatro Valdemar de Oliveira, foi encenado em centenas de escolas, ruas, pátios, teatros, terreiros, ONGs, assentamentos, quilombos e comunidades indígenas.

A iniciativa de transportar o Baile do Menino Deus para o céu aberto, com acesso gratuito, foi de Ronaldo Correia de Brito e Carla Valença com a primeira edição no Marco Zero em 2004, há 20 anos.



SERVIÇO

''Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal''

Quando: De 23, 24 e 25 de dezembro, às 20h

Onde: Praça do Marco Zero do Recife (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Acessibilidade: Espaço reservado para pessoas com cadeira de rodas, Audiodescrição e Intérprete em Libras

Informações: @bailedomeninodeusoficial

Veja também

Assédio Ex de Johnny Depp, Amber Heard comenta denúncia de Blake Lively contra Justin Baldoni: "Vi de perto"