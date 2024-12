A- A+

Cultura Popular Recife recebe Primeira Sambada de Cavalo Marinho da Capital, neste sábado (28) A atividade, que acontecerá no Cais do Sertão, será conduzida pelo Cavalo Marinho Estrela de Ouro (Condado-PE), patrimônio vivo do estado de Pernambuco, através do mestre Agnaldo, a partir das 20h

Pela primeira vez em Recife, será promovida uma sambada de cavalo marinho genuína e tradicional, do anoitecer até “quebrar a barra do dia” (amanhecer). A atividade, que acontecerá no Cais do Sertão, será conduzida pelo Cavalo Marinho Estrela de Ouro (Condado-PE), patrimônio vivo do estado de Pernambuco, através do mestre Agnaldo, a partir das 20h, neste sábado (28).

Será uma oportunidade para recifenses, turistas e todos os admiradores e amantes da cultura popular explorarem e celebrarem a rica tradição cultural da sambada de cavalo marinho, uma manifestação cultural única, com raízes na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e que mistura música, poesia, teatro e dança. Contemplando e preservando o folguedo, brincantes e admiradores da cultura, com o tempo ideal para manifestar as expressões corporais e cotidianas da brincadeira em seu formato mais tradicional.

O evento contará também com duas oficinas de cavalo marinho, que serão realizadas no dia 27, no mesmo local, também pelo Mestre Agnaldo. As atividades são gratuitas e aberta para todos os interessados, contará ainda com intérprete de libras.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.



SERVIÇO:

1ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital

Quando: sábado, 28 de dezembro, a partir das 20h

Onde: Cais do Sertão

Entrada gratuita

Acessibilidade Arquitetônica para público PcD

