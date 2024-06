A- A+

CINEMA Submarino desaparecido: tragédia da OceanGate vai inspirar pelo menos três produções no cinema Implosão do submarino desaparecido que matou cinco pessoas que visitavam destroços do Titanic completa 1 ano

Ao longo de cerca de um semana, autoridades dos Estados Unidos e do Canadá se mobilizaram para tentar encontrar e resgatar os cinco tripulantes do submarino Titan, da OceanGate, empresa que realizava viagens até os destroços do Titanic, no Atlântico Norte.





Os restos do submarino foram encontrados cerca de 80 horas após o desaparecimento. A tripulação, composta de cidadãos dos EUA, Reino Unido, Paquistão e França, morreu durante uma implosão, causada pela força da pressão na estrutura do submersível. O caso completa 1 ano nesta terça-feira, 18 de junho.





O incidente repercutiu no mundo inteiro e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em 2023. Como não poderia deixar de ser, a história despertou o interesse de Hollywood e, no momento, mais de uma produtora trabalha em filmes sobre o ocorrido. Veja o que vem por aí sobre o caso:

'Minuto a minuto'

Ainda não disponível fora do Reino Unido, o documentário "Minute by minute: the Titan sub disaster" ("Minuto a minuto: o desastre do submersível Titan", em tradução livre) foi lançado no último mês de março, e reconstitui os derradeiros momentos da embarcação criado pela empresa Ocean Gate, que vitimou os cinco passageiros que tentavam chegar aos destroços do Titanic.

Dividido em duas partes, o documentário produzido pela rede de televisão britânica Channel 5 traz gravações da Força Aérea Canadense e entrevistas com especialistas em mergulho em alto mar.



Os áudios, obtidos com exclusividade pela produção, trazem sons de batidas, o que apontaria o desespero dos integrantes da expedição, contrariando a tese inicial de que os ocupantes não teriam sentido a implosão da embarcação.

Filme de ficção

Produtor da série "Black-ish", E. Brian Dobbins está desenvolvendo um projeto de ficção sobre o caso com o título de "Salvaged". O filme terá roteiro de Justin MacGregor e Jonathan Keasey, e ainda não possui data de lançamento. A trama deve explorar os momentos antes do lançamento do submersível e a luta das equipes de busca e resgate para tentar encontrar o Titan.

Filme documentário

A produtora alemã Beetz Brothers anunciou durante o Festival de Sundance que está desenvolvendo um documentário sobre o caso. A produção terá participação de empresas dos EUA (Renegade Stories, do produtor Alan Hayling) e do Canadá (Galafilm, do produtor Arnie Gelbart).

Série documental

Além do filme de ficção, Jonathan Keasey está trabalhando no desenvolvimento de uma série documental sobre Kyle Bingham, empresário e ex-diretor da Oceangate que comandou várias missões em submarinos da empresa, inclusive duas visitas ao naufrágio do Titanic.

Filme de James Cameron?

Pouco após a tragédia, rumores na internet apontavam que James Cameron, diretor de "Titanic", estaria em conversas para fazer um filme sobre o caso, mas ele negou a informação.

"Normalmente não respondo a rumores ofensivos na mídia, mas preciso fazê-lo agora. NÃO estou conversando sobre um filme da Oceangate, nem nunca estarei", compartilhou no Twitter.

