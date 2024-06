A- A+

SUBMARINO Submarino desaparecido: veja últimas fotos da tripulação antes de expedição ao Titanic Empresa do bilionário britânico Hamish Harding divulgou imagens dos preparativos para mergulho no submarino, que desapareceu uma hora e quarenta e cinco minutos depois

Leia também

• Saiba quem é bilionário que planeja viagem ao Titanic para "provar segurança" de submarino

• Bilionários planejam viagem ao Titanic para "provar segurança" após implosão de submarino

O submarino desparecido Titan, criação da OceanGate, levava cinco tripulantes até os destroços do Titanic desapareceu depois de cerca de uma hora e 45 minutos após o início da expedição.



A tripulação do submarino desaparecido morreu durante uma implosão, causada pela força da pressão na estrutura do submersível. Cerca de 80 horas após o desaparecimento, quando a reserva de oxigênio do veículo já estaria no final, foi anunciada a descoberta dos destroços.



A expedição faz um ano nesta terça-feira. Veja as últimas fotos publicadas da tripulação.

Veja fotos da tripulação de submarino desaparecido





Após a confirmação da implosão do submarino desaparecido, a OceanGate informou, por meio de um comunicado, que os passageiros do submersível com destino ao Titanic "tristemente se foram".



"Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam", diz o texto.



O próprio empresário e explorador confirmou nas redes sociais que participaria da viagem, e a empresa dele, a Action Aviation, publicou imagens dos preparativos para a expedição. São as últimas fotos da tripulação antes do mergulho às águas profundas, a cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá.

Qual é a profundidade do Titanic?

O Titanic, operado pela White Star Line, afundou em sua viagem inaugural pelo Oceano Atlântico em 1912, após colidir com um iceberg. Mais de 1.500 pessoas morreram. O famoso naufrágio fica a 3.800 m no fundo do Atlântico. Os restos do maior navio da sua época ficam a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.

Veja também

MUNDO Colisão entre trem de carga e de passageiros deixa cinco mortos na Índia