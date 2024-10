A- A+

MISTÉRIO Primo de Tata Werneck morto foi fisioterapeuta de atletas de ponta, como Gabigol e Cara de Sapato Fernando Werneck era fundador de instituição voltada para a reabilitação de esportistas; causa do falecimento não foi detalhada pela família

A atriz e apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais para lamentar a morte do primo Fernando Werneck e se despedir do parente. A artista recuperou uma imagem dos dois ainda crianças, cercados por outros integrantes da família, e declarou seu amor.

"Meu amado primo Fernando. Deus te receba com todo amor que há. Com todo colo e aconchego. Te amo", escreveu ela, nas postagens. "Sorte que você tem uma família de fé e unida. E você também tinha uma fé linda. Te amamos".

A causa da morte, ocorrida na manhã desta quinta-feira, não foi detalhada. Ele teria passado mal em casa. No Instagram, Fernando somava quase 3,4 mil seguidores na manhã desta sexta-feira. Ele usava a rede social para divulgar o próprio trabalho como fisioterapeuta desportivo e passar informações e dicas sobre o tema, em especial sobre lesões e tratamentos de atletas.

Fernando compartilhou com os seguidores, por exemplo, o período em que auxiliou Gabriel Barbosa, o Gabigol, a se recuperar de uma entorse no tornozelo, anos atrás.

Ele também postou imagens de trabalhos feitos para Felipe Vizeu, ex-Flamengo, e Philipe Sampaio, emprestado pelo Botafogo ao Atlético Goianiense.

O primo de Tata também prestou serviços ao lutador Antonio Carlos Júnior, o Cara de Sapato.

Fernando Werneck era fundador da Be Healthy - Reabilitação & Performance, voltada para a "reabilitação assertiva com especialistas em alta performance". A instituição conta ter realizado mais de cinco mil atendimentos. Ele deixa uma filha de 2 anos.

