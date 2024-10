Taylor Swift ganhou "escolta da realeza" para shows após ameaça e ingressos a premier e ministros

A- A+

A estrela Taylor Swift recebeu uma escolta policial especial, digna de realeza, para seus shows em Londres depois que um suposto plano de ataque suicida levou ao cancelamento de três apresentações suas em Viena. De acordo com a reportagem do The Sun, a mãe e o empresário da americana ameaçaram cancelar os shows na capital britânica em agosto, a menos que ela recebesse a proteção.

O diário alega que a Polícia Metropolitana de Londres concordou em fazer a escolta especial após "intervenções pessoais" da ministra do Interior, Yvette Cooper, e do prefeito de Londres, Sadiq Khan, enfatizando que qualquer cancelamento seria "economicamente prejudicial e embaraçoso".

A Polícia Metropolitana de Londres disse à AFP que a força era "operacionalmente independente", com decisões tomadas com base em uma "avaliação completa de ameaça, risco e dano e as circunstâncias de cada caso".

A ministra da Cultura Lisa Nandy negou que a cantora tenha recebido tratamento preferencial, após relatos de que Taylor recebera uma escolta de moto geralmente reservada para membros seniores da família real e políticos.

Sua negação vem com o novo governo trabalhista sob ataque pelo recebimento de presentes. O primeiro-ministro Keir Starmer, por exemplo, foi alvo de críticas por ganhar seis ingressos para o show de Taylor Swift.

Polêmica sobre ingressos

Starmer, que foi ao show com sua esposa Victoria, anunciou na semana passada que havia devolvido milhares de libras em presentes, incluindo os ingressos do show.

Mas Nandy disse que a escolta policial, relatada pelo The Sun, não foi resultado de pressão de políticos seniores.

"Rejeito totalmente que tenha havido qualquer tipo de irregularidade ou influência indevida neste caso", disse ela à televisão britânica Sky News.



A ministra do interior, Yvette Cooper, rechaçou que teria insistido que algum "indivíduo obtivesse o nível mais alto de arranjos de segurança privada".

"Essa é uma questão operacional para a polícia, não para o governo", disse ela.

Outros políticos trabalhistas que aproveitaram ingressos gratuitos para os shows da turnê "Eras" incluíram a ministra da Educação, Bridget Phillipson, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, e a própria Nandy.

A turnê de Swift encerrou sua etapa europeia em agosto em Londres, após datas em uma dúzia de países.

O último mês da turnê pela Europa, no entanto, foi marcado pelo ataque frustrado na Áustria. As autoridades revelaram que um homem ligado ao Estado Islâmico estava planejava um ataque mortal em um show em Viena.

Três suspeitos foram detidos e todas as três datas dos shows de agosto em Viena foram canceladas após uma investigação conduzida com a ajuda da inteligência dos EUA.

