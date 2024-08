Taylor Swift se pronuncia pela primeira vez sobre ameaça terrorista contra shows da "Eras Tour"

A- A+

Taylor Swift compartilhou uma declaração nas redes sociais nesta quarta-feira (21), na qual comenta sobre o atentado frustrado que levou ao cancelamento dos três shows da Eras Tour que ela faria em Viena no início deste mês.



Em sua mensagem, a cantora afirma que se encheu "de um novo medo e de uma enorme culpa" mas que sua "prioridade era terminar a turnê pela Europa com segurança."

“O motivo dos cancelamentos me encheu de um novo medo e de uma enorme culpa, pois muitas pessoas haviam planejado ir a esses shows. Mas também sou muito grata às autoridades porque, graças a elas, estávamos lamentando shows e não vidas,” escreveu Swift.





“Decidi que toda a minha energia tinha que ser direcionada para ajudar a proteger as quase meio milhão de pessoas que iriam aos shows em Londres,” escreveu ela. “Minha equipe e eu trabalhamos lado a lado com a equipe do estádio e com as autoridades britânicas todos os dias em busca desse objetivo, e quero agradecer a eles por tudo o que fizeram por nós.”

Swift concluiu cinco shows no Estádio Wembley, em Londres, onde ela já havia apresentado outros três show da mesma Eras tour. Com oito shows da mesma turnê no estádio, a cantora quebrou o recorde de sete apresentações feitas por Michael Jackson na Bad World Tour.

Em 7 de agosto, autoridades austríacas anunciaram que tinham frustrado um atentado planejado para pelo menos uma das datas de Taylor Swift em Viena. Três adolescentes foram detidos sob suspeita de planejar um ataque suicida.

Investigadores encontraram um estoque de produtos químicos, dispositivos explosivos, detonadores e €21.000 (cerca de $22.944) em dinheiro falso na casa do principal suspeito, um simpatizante do ISIS de 19 anos que havia sido radicalizado online, disseram as autoridades.

Leia íntegra da mensagem de Taylor Swift:

"Encerramos oficialmente a perna europeia da The Eras Tour. Com isso, vieram as multidões mais apaixonadas para as quais já me apresentei, novas tradições no show e uma era totalmente nova adicionada. Foi um ritmo mais intenso do que o que havíamos feito antes, e estou tão orgulhosa da minha equipe e dos meus colegas de palco por conseguir realizar fisicamente esse show e montar nosso enorme palco, desmontá-lo e criar magia com tão poucos dias de recuperação e viagem entre os shows. Eles são as pessoas mais impressionantes que conheço e sou muito grata por terem dedicado seu tempo, energia e expertise à The Eras Tour.

Subir no palco em Londres foi uma montanha-russa de emoções. O cancelamento dos nossos shows em Viena foi devastador. O motivo dos cancelamentos me encheu de um novo medo e de uma enorme culpa, pois muitas pessoas haviam planejado ir a esses shows. Mas também fiquei muito grata às autoridades porque, graças a elas, estávamos lamentando shows e não vidas. Fiquei encorajada pelo amor e pela união que vi nos fãs que se uniram. Decidi que toda a minha energia tinha que ser direcionada para ajudar a proteger as quase meio milhão de pessoas que vinham para os shows em Londres. Minha equipe e eu trabalhamos lado a lado com a equipe do estádio e com as autoridades britânicas todos os dias na busca desse objetivo, e quero agradecê-los por tudo o que fizeram por nós. Deixe-me ser muito clara: não vou falar publicamente sobre algo se achar que isso pode provocar aqueles que desejam prejudicar os fãs que vêm aos meus shows.

Em casos como este, o ‘silêncio’ é na verdade mostrar contenção e esperar para se expressar no momento certo. Minha prioridade era terminar nossa turnê europeia com segurança, e é com grande alívio que posso dizer que conseguimos.

E então, Londres parecia uma sequência de sonhos maravilhosos. Todas as cinco plateias no Estádio Wembley estavam transbordando de paixão, alegria e exuberância. A energia naquele estádio era como o abraço mais gigante de 92 mil pessoas a cada noite, e me trouxe de volta a um lugar de calma despreocupada lá em cima.

Tivemos algumas apresentações SURPRESA ÉPICAS dos meus longos amigos @teddysphotos, @florenceandthemachine e @jackantonoff. Apresentar ‘Florida!!!’ com a Flo pela primeira vez foi inesquecível e o Ed me levou de volta às nossas antigas memórias da Red Tour. Foi a honra mais vertiginosa me tornar a primeira artista solo a tocar no Wembley 8 vezes em uma única turnê. Para os fãs que nos viram neste verão, vocês sempre terão o lugar mais brilhante nas minhas memórias. Foi um sonho apresentar para vocês, dançar com vocês e compartilhar esses momentos mágicos. Nos veremos novamente quando retomarmos a The Eras Tour em outubro, mas por agora vamos aproveitar um merecido descanso. Obrigada pela aventura de uma vida inteira. Que continue…"

