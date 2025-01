A- A+

Polêmica Televisa investiga ex-RBD Anahí por suposta fraude em reality show no México Segundo a emissora, a artista e sua empresária teriam repassado informações sigilosas sobre o reality "¿Quién es la Máscara?", programa no qual é apresentadora

A Televisa, maior emissora de televisão do México, abriu uma investigação contra Anahí, ex-integrante do grupo RBD, e sua empresária, Danna Vázquez.

Ambas são acusadas de envolvimento em uma suposta fraude no programa "¿Quién es la Máscara?", a versão mexicana do reality The Masked Singer.

A emissora alega que informações confidenciais sobre a atração foram vazadas, o que teria comprometido a dinâmica do programa.

A investigação é liderada por Miguel Ángel Fox, produtor executivo da Televisa, que busca esclarecer se Anahí e sua empresária violaram cláusulas contratuais.

Segundo a emissora, a dupla teria repassado informações sigilosas, incluindo spoilers sobre a competição, para revistas.

Esse vazamento teria comprometido o sigilo absoluto necessário para manter o formato do reality.

De acordo com a imprensa local, Danna Vázquez também teria acessado e compartilhado a lista secreta de participantes do programa com a revista TV Notas.

Além disso, a empresária exigiu que perguntas de uma coletiva de imprensa fossem enviadas previamente, sob a ameaça de retirar Anahí do evento.

A Televisa considerou essa postura inadequada e rejeitou a imposição.

Outro ponto de conflito envolve o contrato de Anahí, que previa sua participação em dez episódios do reality por um valor de 400 mil dólares (cerca de R$ 2,4 milhões).

O alto cachê gerou desconforto entre outros jurados da atração, aumentando as tensões nos bastidores.

A emissora classificou o caso como uma grave infração e avalia quais medidas legais e contratuais poderão ser aplicadas.

Até o momento, a Televisa não divulgou um posicionamento oficial sobre o andamento das investigações.

