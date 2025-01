A- A+

STREAMING ''The White Lotus'': confira o trailer oficial da terceira temporada Estreia do primeiro episódio é no dia 16 de fevereiro, na HBO e Max

"Nosso hotel é o melhor do mundo. E quando terminar a semana você uma pessoa completamente diferente". É assim que começa o trailer da terceira temporada de "The White Lotus", divulgado nesta segunda-feira pela HBO e Max. O primeiro episódios estreia no canal linear e no streaming no dia 16 de fevereiro.

Agora, o cenário é na filial da rede hoteleira na Tailândia, com novos hóspedes e um novo mistério, que, pelas primeiras imagens, tem a ver com um assalto.



Confira o trailer:



A única personagem já conhecida do público é Belinda (Natasha Rothwell), gerente do spa da primeira temporada, no Havaí. Pelo visto, ela está na Ásia numa espécie de estágio.

Os novos atores são Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood, entre outros.

