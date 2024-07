A- A+

Morreu, neste sábado (20), aos 39 anos, o ator Thommy Schiavo, que interpretou o personagem Zoinho no remake da novela "Pantanal" (2022), na TV Globo, após sofrer uma queda de um prédio de dois andares, de acordo com a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Cuiabá.

"A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia", disse a DHPP em nota.

Ainda de acordo com a polícia, testemunhas afirmaram que, momentos antes do acidente, estavam bebendo com o ator em uma loja de conveniência próxima à residência.

Além do ator Thommy Schiavo, relembre outros famosos que morreram de forma trágica.

Gugu Liberato

O apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, popularmente conhecido como Gugu Liberato, morreu em 22 de novembro de 2019, aos 60 anos, em decorrência de um acidente em sua casa a 30 km de Orlando, no estado americano da Flórida.

Gugu tentava trocar o filtro do ar-condicionado de sua casa quando caiu de uma altura de quatro metros e bateu a cabeça em uma quina. No momento do acidente, estava acompanhado apenas de sua mulher, Rose Di Matteo.

Ele foi hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva do Orlando Health Medical Center, mas não resistiu.

Cristiano Araújo

O cantor sertanejo Cristiano Araújo morreu em 2015, aos 29 anos, vítima de um acidente de carro na estrada entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás.

Ele vinha de um show em Itumbiara, no interior do estado, quando, por volta das 3h, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), o motorista perdeu a direção e o seu Range Rover capotou. Arremessada para fora, a namorada de Cristiano, Allana Coelho, de 19 anos, morreu na hora.

Em estado grave, o cantor chegou a ser levado para um hospital em Morrinhos, mas faleceu na transferência para Goiânia.

Marília Mendonça

A cantora e compositora sertaneja Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo, em novembro de 2021.

Ela estava a bordo de um avião bimotor junto de seu produtor, Henrique Ribeiro, e seu assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, que também era seu tio, a caminho de Caratinga (MG), onde faria um show.

Quando estava a poucos quilômetros do aeroporto, o avião atingiu o cabo de uma torre de energia e caiu.

