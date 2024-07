A- A+

LUTO Morre Moacir, ex-volante do Atlético-MG, aos 54 anos Causa da morte do Moacir, meio-campista que também acumula passagens por Corinthians, Flamengo e Internacional, não foi revelada

O mundo do futebol amanheceu de luto neste sábado (20). Moacir Rodrigues Santos, ex-volante do Atlético-MG, que também acumula passagens por Flamengo, Corinthians e Internacional, faleceu, aos 54 anos, em Belo Horizonte.

O jogador que foi três vezes campeão mineiro (1988, 1989 e 1991) e conquistou a Copa Conmebol de 1992, primeiro título internacional do time mineiro, não teve a causa da morte revelada pela família.

Natural de Timóteo, cidade do interior de Minas Gerais, Moacir estreou pelo Atlético-MG em 1987 e se tornou ídolo atleticano. Com a camisa do Galo, o meio-campista atuou em 199 partidas e marcou 24 gols em duas passagens pelo clube.

Moacir também teve passagens discretas por Corinthians, Flamengo e Internacional, além de outras equipes do futebol brasileiro como Portuguesa, Ituano e Uberaba.

Fora do país, o ex-jogador vestiu a camisa do Atlético de Madrid e do Sevilla, times da Espanha, e do Tokyo Verdy, do Japão.

Homenagem a Moacir

Através do X, antigo Twitter, o Atlético-MG postou homenagem a Moacir. "O Galo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Moacir, nessa madrugada (20), aos 54 anos", escreveu o time.

Na partida de amanhã, contra o Vasco, será respeitado um minuto de silêncio em memória do ex-jogador.



Nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Moacir. pic.twitter.com/N2FKFFnf0n — Atlético (@Atletico) July 20, 2024

O velório de Moacir ocorre ainda neste sábado, de 13h às 16h30 (de Brasília), na Sala 2 no Cemitério Parque Renascer, em Belo Horizonte.

