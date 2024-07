A- A+

acidente Thommy Schiavo só foi encontrado no dia seguinte à queda; gravações indicam embriaguez Imagens indicam que Thommy se desequilibrou e caiu; acidente aconteceu na quitinete onde ele morava, no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá

Imagens da câmera de segurança mostram momentos antes do ator Thommy Schiavo, de 39 anos, que interpretou o Zoinho, de "Pantanal", cair de uma altura de 4 metros.

O acidente aconteceu no último sábado, na quitinete onde ele morava, no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Ele não resistiu aos ferimentos e foi encontrado morto no dia seguinte.

Nas imagens, obtidas pelo MT Play, é possível ver Thommy ainda na sacada. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar com dificuldade, cambaleia ao longo do corredor.

Ao que parece ele tenta abrir a porta de uma das quitinetes, mas sem sucesso. O vídeo mostra ainda quando ele volta para a sacada, se desequilibra e cai.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas afirmaram que momentos antes do acidente estavam bebendo com o ator em uma loja de conveniência próxima à residência. "A vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia", disse a DHPP em nota.

Thommy Schiavo deixa mulher e filha

Natural de Presidente Prudente, Schiavo se formou em teatro em 2006 no Rio de Janeiro e também interpretou o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, no especial “Por Toda Minha Vida”, em 2007.

Thommy Schiavo fez parte do elenco da segunda fase da novela Pantanal, da TV Globo. Ele interpretou o peão João Zoinho que trabalhava na fazenda de José Leôncio. Na novela, o papel de Thommy ganhou destaque no último capítulo, quando protagonizou um beijo gay com Zaquieu, interpretado pelo ator Silvero Pereira.

O ator deixa esposa e filha. Thommy era casado com a maquiadora Angra Monaliza, da equipe de caracterização de "Pantanal". Os dois têm uma filha, Lara, que nasceu em junho do ano passado.

