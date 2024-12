A- A+

MÚSICA Lirinha é prosa e verso em show no Teatro do Parque Com o inédito "José Paes de Lira canta Lirinha", artista pernambucano passeia por 35 anos de trajetória nesta sexta-feira (20)

“Um belo dia a gente acorda e hum…”, se depara em rima e prosa, em versos e performance, e com "cheiro de menta e pipoca”, em um Teatro do Parque que será preenchido por memórias afetivas compiladas por José Paes de Lira, multiartista pernambucano que retorna aos palcos de sua terra para o show “José Paes de Lira canta Lirinha" - logo mais à noite, às 20h, com ingressos a partir de R$ 40.

Em tom de celebração e de retrospectiva, o show - inédito no Recife - passeia por trajetória aclamada e repleta de inquietudes, tal qual o Lirinha natural de Arcoverde, no Sertão do Estado, Região naturalmente atrelada como ponto de partida de cantadores que cantam suas origens.



Para o show no Parque, em meio à música e à poesia que lhe são inerentes, Lirinha também traz à tona experimentações sonoras e tecnológicas, em companhia dos multi-instrumentistas Dizin (guitarra), Erik Chapa (bateria) e Rogê Victor (baixo).

“O nome Lirinha evoca, para mim, o declamador de poesias, que começou ainda criança, no Sertão de Pernambuco, o seu movimento artístico. Depois estudou teatro e acabou encontrando no Cordel do Fogo Encantado a possibilidade de combinar essas experiências da récita e das cênicas”, ressalta José Paes de Lira - o seu nome completo que também era do bisavô e do pai.

"Com esse nome, eu assino meus trabalhos de escrita literária e também é o nome que acompanha meus trabalhos solo de música, minhas atuais performances.







Esse show reúne esses dois universos. Serei José Paes de Lira, em sua completude, interpretando, entre outras coisas, essa memória bonita e importante, do Lirinha que fui e ainda sou”, complementa um dos idealizadores do memorável Cordel do Fogo Encantado - grupo que mesclava música, teatro e poesia, surgido nos idos anos de 1990.



Cordel + solo

No repertório da noite, além de recriações do trabalho na Cordel do Fogo Encantado, Lirinha apresenta também cancioneiro autoral de seus derradeiros álbuns solos e composições assinadas por ele e interpretadas por outras vozes da cena musical País afora.







Dançante e celebrativo, “José Paes de Lira canta Lirinha” é show que exala nostalgia de mais de três décadas de fazer artístico que segue pela poesia “muito rítmica” como o próprio define.



“Não se separa da música, de uma certa musicalidade. Hoje consigo dizer que misturei as duas coisas”, arremata o autor de “LIRA” (2011), primeiro trabalho solo e produzido por Pupillo, da Nação Zumbi, que também ficou à frente de “O Labirinto e o Desmantelo (2015), o segundo álbum de Lirinha, com “Mêike rás fân” como último disco lançado, em 2023.

Serviço

Show “José Paes de Lira canta Lirinha”

Quando: nesta sexta-feira (20), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

