Celebridade Travis Scott é solto da prisão após agredir um segurança em um hotel de Paris Em junho, o rapper já tinha sido preso em Miami Beach, Flórida, após causar distúrbios em um iate atracado, de acordo com a polícia

O rapper Travis Scott foi liberado da custódia policial no sábado, um dia após ser detido devido a uma briga com um segurança em um hotel em Paris, disseram os promotores.

Scott, de 33 anos, cujo nome de nascimento é Jacques Bermon Webster II, havia sido detido na sexta-feira após os promotores afirmarem que ele havia agredido um segurança no George V, um hotel de luxo no Oitavo Arrondissement da cidade.

Nenhuma acusação foi apresentada contra ele, segundo o escritório do promotor.

O escritório disse em um comunicado no sábado que "o caso aberto por agressão foi arquivado, pois a infração não foi suficientemente comprovada".

Scott, um rapper multiplatinado, estava visitando a cidade para as Olimpíadas de Verão quando ocorreu a confusão.

O escritório do promotor afirmou que "o segurança havia intervindo para separar o rapper de seu guarda-costas". Detalhes adicionais sobre o confronto não estavam disponíveis.

Scott havia postado fotos nas redes sociais da torcida do time masculino de basquete dos EUA durante o jogo contra a Sérvia na quinta-feira.

Em junho, Scott foi preso em Miami Beach, Flórida, após causar distúrbios em um iate atracado, de acordo com a polícia. Ele foi liberado após pagar uma fiança de $650 por acusações de invasão de propriedade e intoxicação desordeira, após a polícia responder a relatos de brigas no navio.

Horas depois, Scott começou a vender camisetas que exibiam sua foto da prisão, com uma legenda que dizia "It's Miami", frase atribuída a ele no relatório policial.

O futuro da carreira de Scott ficou em dúvida após 10 de seus fãs morrerem e centenas ficarem feridos durante um tumulto em seu show, que fazia parte do festival de música Astroworld em Houston, em 2021.

Um grande júri posteriormente decidiu não indiciar Scott, e acordos foram alcançados em múltiplos processos decorrentes das mortes.

