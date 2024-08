Usina de Arte inaugura nova estrutura expositiva para obra de Denise Milan

A- A+

O Parque Artístico Botânico da Usina de Arte, em Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, ganha uma nova estrutura expositiva. Uma gruta passa a abrigar a obra “Banquete da Terra”, da artista paulista Denise Milan, com inauguração neste domingo (31), às 16h.

A obra faz parte do acervo do museu pernambucano desde 2021. Com a novidade, ela passa a ser exposta de maneira totalmente sintonizada ao projeto museológico do espaço, que prevê a arte em simbiose com a natureza.

A instalação foi criada pela arquiteta paulista Andrea Helou, com projeto de iluminação da Light Works e execução acompanhada pela lighting designer Marcia Chamixae. Milan, que estará presente na abertura, classifica a gruta como “um útero materno, nos levando ao ventre da terra, que é o caldeirão cósmico onde os elementos se misturam para proporcionar este banquete”.



Antes de ser integrada ao acervo da Usina de Arte, “Banquete da Terra” teve destaque nas exposições “Glasstress” (2019) e “Unbreakable Woman In Glass” (2020), em Veneza. Na instalação, montada em torno de uma mesa, estão servidos pratos elaborados a partir de ingredientes “da terra”, como cristal, pirita, amonita, ouro, prata e bronze, apresentados em diversas texturas.

