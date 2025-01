Vale divulga investimento de mais de R$ 198 milhões em cultura para 2025

A- A+

A Vale anunciou nesta quinta-feira (16) as iniciativas que receberão investimento do Instituto Cultural Vale em 2025. Segundo a empresa, 208 projetos distribuídos em 22 estados e no Distrito Federal serão financiados via Lei Rouanet, num investimento total de mais de R$ 198 milhões.

Deste total, 70 projetos foram selecionados pela Chamada Instituto Cultural Vale 2024, com patrocínio de R$ 30 milhões para execução ao longo de 2025 e R$ 5 milhões destinados a projetos Rouanet nas Favelas, uma parceria do Instituto Cultural Vale com Ministério da Cultura (MinC).

De acordo com o instituto, os projetos "vão daqueles que todos conhecem àqueles que todos precisam conhecer, de acordo com o propósito do Instituto Cultural Vale de ser um dos principais parceiros da cultura no país". No Rio, o Museu do Amanhã, o Museu Nacional e o Museu de Arte do Rio estão entre os contemplados.

Em comunicado enviado à imprensa, Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, destacou a importância da diversidade dos projetos.

"Com nossa atuação, buscamos democratizar o acesso à arte, incentivar o fortalecimento da economia criativa e apoiar a diversidade de manifestações artísticas do país, entendendo a cultura como ferramenta para transformação social”, afirmou o executivo.

Entre 2020 e 2024, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 830 projetos culturais em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, com recursos incentivados e próprios.

Destes, 218 projetos foram selecionados por meio de quatro chamadas culturais públicas, em 2020, 2021, 2022 e 2023, e receberam investimentos de R$ 105 milhões em recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

