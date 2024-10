"Vale o escrito": saiba como Rogério de Andrade aparece na série documental

A- A+

O bicheiro Rogério de Andrade foi preso na manhã desta terça-feira (29), durante uma operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). Rogério é apontado, em novas investigações, como o mandante da morte do também contraventor Fernando de Miranda Iggnácio, ocorrida em novembro de 2020.

Rogério de Andrade é sobrinho do lendário contraventor Castor de Andrade. Por conta de toda a disputa que se sucedeu no jogo do bicho no Rio de Janeiro após a morte dos grandes bicheiros da geração de Castor, o nome de Rogério esteve envolvido em uma série de crimes, como assassinatos, extorsões e agressões. Considerado um dos criminosos mais perigosos do Rio, Rogério de Andrade foi transferido para um presídio federal de segurança máxima.

O sobrinho de Castor também é um dos personagens centrais de "Vale o escrito — A guerra do jogo do bicho", lançada em novembro do ano passado pelo Globoplay e que teve bastante repercussão.

Nesta terça-feira (29), a série que tem direção de Felipe Awi faz sua estreia na TV aberta. A Globo exibirá o primeiro episódio às 23h15, logo após a novela "As aventuras de José & Durval". Os próximos episódios serão exibidos sempre às terças, neste mesmo horário.

Rogério de Andrade é descrito por entrevistados como uma pessoa agressiva, violenta, de quem todos têm medo. Ele foi um dos únicos personagens da série que não quis gravar entrevista. Por outro lado, Bernardo Bello, que é tido como seu adversário na guerra do bicho, fala bastante sobre o contraventor.

À época do lançamento da série, o diretor Felipe Awi falou sobre o assunto ao Globo.

— A postura do Bernardo Bello em relação ao Rogério Andrade (sobrinho de Castor de Andrade e denunciado pela morte de Fernando Iggnácio). Fomos lá para que ele contasse a história dele e a relação com a família Garcia. Mas nos surpreendemos com a abertura com que ele falou sobre o Rogério, uma pessoa de quem todo mundo tem muito medo. E também nos impressionou a transparência da Júlia — disse Awi.

