A- A+

Celebridades Kate Nash, Lily Allen e mais: veja as estrelas pop que ganham dinheiro no OnlyFans A cantora britânica abriu uma conta na plataforma adulta esta semana para financiar sua turnê; outras celebridades também aderiram ao movimento

A cantora, compositora e atriz britânica Kate Nash causou alvoroço ao anunciar em suas redes sociais, na última quinta-feira (24), ter criado uma conta no OnlyFans para financiar sua nova turnê no Reino Unido.

Ao lançar a campanha "Butts for tour buses" (Bumbuns para ônibus de turnê), a artista de 37 anos declarou que acredita que vai ganhar mais dinheiro com a plataforma adulta do que com seus shows.

"As turnês geram perdas e não lucros", disse Kate. Até ofereceu a seus primeiros 20 seguidores um desconto de 20% para se inscreverem em suas fotos atrevidas.

Confira aqui o post da cantora

Nash não é a única estrela pop a aderir à plataforma para uma renda extra.

No fim de outubro, a cantora Lily Allen surpreendeu os fãs ao revelar que ganha mais dinheiro todo mês vendendo fotos de seus pés no OnlyFans do que com seus streams no Spotify.

Conhecida por hits como “Smile”, ela publicou uma foto dos pés com o link para a plataforma em sua conta no X, e rebateu críticas de internautas, quando um deles provocou: “Imagine ser uma das maiores estrelas/músicos pop da Europa e depois ser reduzida a isso.”

Ao que Allen respondeu: "Imagina ser uma artista e ter quase 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas ganhar mais dinheiro tendo 1000 assinantes para ver fotos de seus pés. Não odeie o jogador, odeie o jogo".



A cantora britânica contou que abriu sua conta OnlyFans no meio do ano, depois que sua pedicure disse que ela tinha pés bonitos e que poderia ganhar algum dinheiro com eles.

Ela revelou que tem uma classificação perfeita de cinco estrelas no WikiFeet, o site de fetiche por pés que coleta e classifica fotos de pés de celebridades.



A iniciativa parece ter virado tendência entre algumas estrelas do mundo pop, que perceberam como esse movimento paralelo pode ser lucrativo.

Uma pesquisa recente feita com a ferramenta Off Robe revelou as 10 celebridades que mais lucram com a plataforma de assinaturas pagas.

No topo da lista está a rapper Iggy Azalea. A australiana ostenta um lucro total estimado de US$ 48 milhões e ganhos mensais estimados de US$ 9,2 milhões — apesar de ter dito em 2021 que nunca entraria na plataforma.

Na época, ela escreveu no X: “Acho que OnlyFans pode ser realmente empoderador para as pessoas, mas NUNCA VOU participar.



No entanto, ela parece ter mudado de ideia ao se juntar ao OnlyFans em janeiro de 2023.

Na ocasião, ela explicou em uma entrevista que gerou muito dinheiro para muitas pessoas com seu corpo, sem ter recebido nada por isso.

“Isso foi mercantilizado e eu nem fui a principal beneficiada", declarou.

Sua conta na plataforma oferece uma mistura de sessões de fotos musicais e imagens de bastidores e momentos sinceros.



A rapper americana Cardi B é outra que tem lucrado com OnlyFans.

Apesar de quase inativa, sua conta, aberta em 2020 para esclarecer rumores, compartilhar imagens dos bastidores de seus videoclipes e dar aos fãs um vislumbre de sua vida pessoal, com apenas seis postagens, reúne mais de 81 milhões de assinantes, com uma renda significativa.

Veja também

CINEMA "Moana": vídeo de set no Havaí mostra o galo Hei Hei do live-action; assista