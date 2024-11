A- A+

CELEBRIDADES Veja famosos que já frequentaram Igreja Bola de Neve, do apóstolo Rina, morto após acidente Personalidades midiáticas conhecidas do grande público participaram de cultos da denominação evangélica no passado

O apóstolo Rina, morreu no último domingo (7), aos 52 anos, após sofrer um acidente na Rodovia Dom Pedro, a SP-095, em Campinas (SP). Figuras famosas — entre os quais atores, cantores e apresentadores — frequentaram a Igreja Bola de Neve, uma das denominações evangélicas mais conhecidas no país e fundada por ele.



Nomes como as atrizes Danielle Winits e Fernanda Vasconcellos, o cantor João Lucas, a influenciadora digital e estilista Sasha Meneghel e o ex-deputado Alexandre Frota já participaram de cultos do templo, que possui unidades em centenas de cidades.

Filha da apresentadora Xuxa, Sasha já frequentou a igreja ao lado do marido, o cantor João Lucas. O jovem é filho de pastores da Bola de Neve, os líderes Eli Figueiredo e Lú Figueiredo. A união de ambos, aliás, foi celebrada pelo apóstolo Rina. Hoje, João não faz mais parte do templo. Ele abandonou a carreira como cantor gospel, no universo evangélico, e investiu num estilo pop, totalmente distanciado do mundo religioso.

Crédito: Reprodução/Redes sociais | O apóstolo Rina fundou a Igreja Bola de Neve

Quem também congregou na Bola de Neve, há mais de uma década, foi a apresentadora e modelo Monique Evans. À época, ela comandava o programa erótico "Noite afora", da emissora RedeTV!, e deixou a atração justamente devido à religião. Casada com a DJ Cacá Werneck desde maio deste ano, ela não tem mais relação com a igreja.

Após passar por uma internação grave, o ex-ator e ex-deputado federal Alexandre Frota também embarcou nos mandamentos da Bola de Neve. Foi em 2008. Cinco anos depois, ele decidiu deixar a igreja. E está afastado do tempo desde então.

Outros nomes que também já foram clicados, no passado, em cultos da denominação são os atores Guilherme Berenguer, Jonatas Faro, Dani Winits, Fernanda Vasconcellos, Roberta Froster, Regininha Poltergeist, o ex-Raimundos Rodolfo, entre outros.

O que aconteceu com o apóstolo Rina?

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina ou AP, morreu no último domingo (17), vítima de um acidente de moto, na altura do quilômetro 131 da Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas (SP). Ele estava voltando de um culto em São João da Boa Vista junto com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu.

Aos 52 anos, Rina era o fundador da Igreja Bola de Neve, uma das denominações evangélicas mais conhecidas do Brasil. Atualmente, a instituição tem 560 unidades em 34 países. Natural de São Paulo, ele ganhou notoriedade por seu estilo de liderança que atraía milhares de jovens e adultos. Ele ficou famoso ao usar uma prancha de surfe como púlpito.

Nas redes sociais, Rina arrebanhava mais de 196 mil seguidores. Além de pastor, Rina era músico e escritor. No entanto, sua trajetória também foi marcada por polêmicas. Neste ano, esteve envolvido em acusações de violência doméstica feitas por sua esposa, Denise Seixas, o que culminou em seu afastamento das funções na igreja e em uma medida protetiva judicial.

