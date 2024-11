"Aceito meu corpo": veja os famosos que já rebateram críticas à aparência

A- A+

Luiza Possi aproveitou o feriado de quarta-feira (20) para pegar um bronzeado.

A artista publicou fotos em que aparece de biquíni, mas acabou recebendo uma série de críticas referentes ao próprio corpo.

“Daqui, jogo todo o meu amor para esses haters, que vocês vivam em paz com tamanho julgamento e ódio ao próximo, que vocês consigam ter um coração tão em paz quanto eu tenho hoje com a família e com o meu corpo”, respondeu a cantora de 40 anos às críticas.

Nos últimos dias, outros famosos foram alvo de críticas sobre o visual. Assim como Luiza, também não ficaram calados. Veja a seguir alguns exemplos:

Gaby Amarantos



A cantora Gaby Amarantos. Foto: Redes sociais/Reprodução

Nesta semana, Gaby Amarantos compartilhou algumas fotos em que aparece topless em uma área verde da região amazônica. Alguns seguidores questionaram “qual a necessidade dessa exposição” e chegaram a chamá-la de vulgar.

A cantora paraense rebateu afirmando: “A necessidade de exercer minha liberdade”. Semanas antes, o novo visual da artista, que perdeu 25 kg, havia chamado a atenção, levando algumas pessoas a especularem sobre possíveis procedimentos estéticos, o que foi desmentido por ela.

Xamã



O cantor Xamã. Foto: Redes Sociais/Divulgação

Apesar de diversos comentários elogiosos, Xamã também já recebeu críticas de haters.

No programa Angélica 50 & Uns, divulgado dias atrás, o rapper lembrou essa fase: “Muitas pessoas não curtiam a forma como era meu nariz, o rosto, o corpo. Tem horas que a gente se sente bonito e começa a ver defeito que não tem. Tem horas que você fica confuso com o feedback disso. A gente gosta de receber elogio, de estar bem, só que isso passa por uma linha invisível do que você tem e do que precisa para se enquadrar num padrão para você receber elogio. Vai saindo da nossa própria essência”,

Mariana Goldfarb



A modelo Mariana Goldfarb. Foto: Redes sociais/Reprodução

No mês passado, Mariana Goldfarb respondeu algumas críticas que recebeu em relação ao seu corpo.

Na ocasião, ela compartilhou algumas mensagens maldosas que já recebeu: “Ela está grávida?”, perguntava uma pessoa; “Acredito que não, só que nas fotos eles encolhem a barriga ou usam Photoshop”, disse um outro.

Em seguida, a modelo afirmou: "A mesma sociedade que julga a mulher com padrões irreais de magreza é a sociedade que julga a mulher que não está dentro dos padrões irreais de magreza. Todo dia é um teste para não enlouquecer”.

Carolina Dieckmann



A atriz Carolina Dieckmann. Foto: Redes Sociais/Reprodução

Também durante um dia de sol, Carolina Dieckmann colocou o biquíni para ficar no jardim de sua casa, no Rio de Janeiro.

Mas ao compartilhar algumas fotos com os seguidores, alguns comentários não foram tão positivos assim: “Essa moda de mulheres anoréxicas voltando… só ficam na discurseira do corpo livre e, na prática, só estimulam as adolescentes, jovens não se aceitarem”, disse uma internauta.

Em resposta, a atriz foi curta e direta ao afirmar: “Tô ótima. Obrigada”.

Maiara



A cantora sertaneja Maiara, da dupla "Maiara e Maraisa". Foto: Redes sociais/Reprodução

Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, tem recebido diversas críticas após ter emagrecido.

E a cantora já falou várias vezes sobre o assunto: “(Estou) superfeliz, estou com muita saúde. É engraçado. Se você está acima do peso, o povo critica. Se você está com o corpo mais magro, o povo te critica também. Mas eu tenho acompanhamento com os melhores médicos do país, a minha saúde é em primeiro lugar”, afirmou ela ainda em março deste ano.

Durante um show em Teresina (PI) recentemente, a sertaneja voltou a tocar no assunto e afirmou estar em sua “melhor fase”.

