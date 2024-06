"Vem Galopar": Neto de Luiz Gonzaga nega que família tenha dado aval para nova música de Juliette

A- A+

Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga, foi às redes sociais neste sábado deixar claro que a família dele e a de João Silva — dois compositores do forró "Pagode russo"— não autorizaram Juliette a fazer alterações na letra e transformar a canção em "Vem Galopar".

A música, lançada pela cantora e ex-BBB nesta semana, faz parte do projeto "São Juão" e, segundo a própria artista, em entrevista ao G1, teria tido recebido aval deles para ser lançada. Daniel, no entanto, negou.

"Passando pra avisar que A FAMÍLIA GONZAGA NÃO AUTORIZOU A ARTISTA @juliette ou QUALQUER OUTRO ARTISTA a mudar a letra de PAGODE RUSSO (Gonzaga/ João Silva). A música em questão é da UNIVERSAL, que faz o que quer NÃO SOU EU QUEM COMANDA É feito à nossa revelia.Absurdo mas é isso", escreveu ele no X.

No Instagram, Daniel, que é músico, publicou um vídeo com mensagem semelhante.

"Não há uma autorização formal da família Gonzaga. A autorização é deles (Universal) e eles fazem o que eles quiserem. Eu sou contra as gravadoras fazerem o que querem. É claro que o direito é delas, mas há um direito moral. E mudar a música de João Silva, pelo que eu vi, eu achei um pouco de falta de respeito. Então, vocês façam o que vocês quiserem, só não digam que a família autorizou", desabafou.

Resposta de Juliette

Por meio de sua assessoria de imprensa, a paraibana reiterou que houve autorização, mas, desta vez, disse que a Universal Publishing garantiu ter o aval da família.

"A Publishing garantiu à Juliette que a família de Luiz Gonzaga e João Silva havia autorizado o lançamento da música, não havendo qualquer restrição quanto a isso. A editora também afirmou à cantora que familiares ouviram o resultado e que gostaram da versão. Juliette afirma que não é ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas", dizia a nota.

Ao G1, na última sexta-feira, Juliette falou sobre a dificuldade de ter o.k dos herdeiros de Gonzaga.

“Eles são muito criteriosos com isso. É muito difícil a família de Gonzaga liberar alguma coisa. Eles têm que ouvir e entender que não vai ser nada prejudicial à obra dele", disse.

No vídeo de Daniel, ele diz que a família havia sido procurada por Anitta para a música em questão. De fato, Juliette diz, ao G1, que "Vem galopar" foi primeiramente pensada para a carioca. Mas “mudei algumas coisas na letra e no beat, para deixar com a minha cara. Fizemos algumas adaptações, mas sem perder o foco da inspiração de Gonzaga”, contou.

