Famosos prestam apoio a Vera Viel após modelo revelar tumor raro e maligno: "Deus no comando"

A- A+

A modelo Vera Viel vem recebendo o apoio de amigos famosos após revelar que foi diagnosticada com um tumor raro e maligno na perna esquerda. A paulista de 48 anos, casada com o apresentador Rodrigo Faro, contou que descobriu a doença cedo e que, na próxima sexta-feira (11), será submetida a uma cirurgia para a retirada do nódulo. "Eu vou estar ao seu lado, segurando sua mão a cada segundo…Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus!", escreveu o marido da modelo, por meio de comentário no Instagram.

Colegas de Vera Viel se solidarizaram com ela por meio das redes sociais. "Já deu tudo certo, em nome de Jesus!", afirmou a cantora Solange Almeida. "Deus está no comando. Já deu certo!", escreveu a apresentadora Fernanda Gentil. "Deus no comando. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Já deu certo", desejou a também modelo Daniella Sarahyba. "Deus abençoe", comentou a modelo e ex-BBB Domitila Barros.

"Força, Vera! Vai dar tudo certo, Deus está ao seu lado o tempo todo!", desejou a youtuber Fabiana Justus. A apresentadora Eliana, amiga do casal formado por Vera e Rodrigo, também deixou uma mensagem publicamente para ela: "Vera, querida, que Deus te abençoe imensamente neste momento". Nomes como a atriz Maísa, o jornalista Evaristo Costa e a apresentadora Mariana Rios também deixaram palavras de carinho para a modelo.

O que aconteceu com Vera Viel?

Vera Viel está internada desde a última sexta-feira (4), quando descobriu um nódulo na coxa. Na próxima sexta-feira (11), ela fará cirurgia para a retirada do tumor maligno conhecido como sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer.

De acordo com especialistas, a maioria dos casos de sarcomas sinoviais surge ao redor do joelho, mas, também pode aparecer em outros locais, como mãos e pés. A incidência de casos novos é de cerca de dois a cada 1 milhão de pessoas. No Brasil, estima-se que 400 novos casos sejam diagnosticados a cada ano.

"Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido, que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Estou pronta para enfrentar essa batalha", afirmou a modelo.

Vera Viel (à esquerda) e o marido, Rodrigo Faro (à direita) | foto: Reprodução/Instagram

Veja também

FAMOSOS Nívea Stelmann fala sobre situação da família após passagem do Furacão Milton