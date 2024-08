A- A+

SAÚDE Aloe vera: a planta que ajuda a reduzir ou eliminar as olheiras Con propriedades benéficas, considera-se que seu gel pode melhorar a hidratação da pele e diminuir a inflamação

Apesar dos esforços para manter um aspecto fresco, o cansaço costuma se manifestar no rosto. No entanto, comprovou-se que uma rotina de cuidados faciais adequada pode ser altamente eficaz para combatê-lo. O aloe vera pode contribuir significativamente para a redução das olheiras.

As olheiras, esses círculos escuros abaixo dos olhos, podem ser causadas por diversos fatores, como a falta de sono, a desidratação, deficiências nutricionais e o consumo de álcool.



Também conhecida como babosa, a planta de aloe vera oferece várias propriedades benéficas, tais como a potente capacidade antioxidante, as qualidades antibacterianas e a ajuda na cicatrização de feridas.





De acordo com o portal Healthline, alguns estudos científicos sugerem que o aloe vera poderia contribuir para a redução das olheiras, embora sejam necessárias mais pesquisas para comprovação disso.



Considera-se que o gel de tal planta pode desempenhar essa função ao melhorar a hidratação da pele e diminuir a inflamação. Além disso, a plataforma WebMD indicou que a substância pode reduzir o inchaço ocular e proporcionar um aspecto mais rejuvenescido.

Na rotina de cuidados faciais

O portal Healthline sugere que utilizar o aloe vera para eliminar as olheiras pode ser tão simples como aplicar um gel sobre a pele antes de dormir e deixá-lo agir durante toda a noite. Outra opção é misturar a substância com ingredientes como mel ou água de rosas.

Já o site PharmEasy recomenda esfregar um pouco de gel na pele abaixo dos olhos durante cinco a sete minutos. Não é necessário enxaguar, a menos que sinta uma textura pegajosa ou incômoda.

É importante evitar o contato do gel com os olhos, pois pode causar irritação. Além disso, uma forma de se assegurar de não ser alérgico ao aloe vera é aplicando um pouco no antebraço e observando se há alguma reação adversa.

Há muitos produtos de cuidados faciais que já contêm aloe vera, incluindo hidratantes para os olhos.

Alimentação

O gel de aloe vera também pode ser integrado na dieta, ao adcionar smoothies, sucos, saladas ou molhos caseiros, sempre lavando-o bem previamente.

O suco do aloe vera pode ser obtido naturalmente de suas folhas e pode ser usado nas formas interna e externa. É, em especial, muito conhecido por aliviar a azia, as queimaduras da pele, as gengivas inflamadas, entre outras.

Por outro lado, os uso da substância em jejum reforça as defesas, melhora a digestão, o metabolismo da pele, a saúde cardiovascular, desinfla e combate as bactérias e vírus. Uma outra propriedade da planta é a limpeza do trato digestivo.

Advertência: não é seguro consumir produtos de ‘skincare’ que contenham aloe vera, já que podem ter outros componentes não aptos para ingerir.

Como prevenir as olheiras?

As olheiras podem ser causadas por várias razões, mas há estratégias para preveni-las, segundo Cleveland Clinic. Algumas pessoas podem ser mais propensas a ter olheiras devido a fatores genéticos.

Minimize a exposição ao sol. Utilize protetor solar e use óculos escuros quando estiver ao ar livre.

Tente dormir pelo menos sete horas por noite.

Evite o consumo de álcool e tabaco.

Encontre maneiras de reduzir o estresse.

Veja também

INTERVENÇÃO Rua no bairro da Madalena, no Recife, é interditada para obra emergencial de drenagem