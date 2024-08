A- A+

SAÚDE Conheça o tempero que estimula a produção de colágeno e fortalece as articulações Detalhes de uma planta que muitas pessoas conhecem, fundamental para melhorar o funcionamento do organismo e contrabalançar o efeito do passar do tempo

O passar dos anos chega para todos e afeta cada um de maneira particular. O organismo nos faz perceber isso a partir de dores e problemas que antes não tínhamos.



O colágeno é uma proteína essencial que não se regenera e que o organismo perde com o tempo. Esse déficit, mais evidente com a idade, pode levar a problemas articulares, como dores nos joelhos ou em outras articulações, além de ser notado na pele e no cabelo.

No entanto, existe uma especiaria quase mágica, bastante conhecida e que provavelmente a maioria das pessoas tem em casa: trata-se de uma substância com propriedades medicinais que pode gerar colágeno, aliviar dores e promover a saúde.





Qual é a especiaria que gera colágeno?

Essa especiaria é o orégano. Embora muitos o conheçam e o tenham em casa, é provável que não conheçam todas as suas propriedades. Ele possui uma impressionante capacidade antioxidante e antimicrobiana. De acordo com um estudo publicado no Scielo, cerca de 80% da população mundial utiliza extratos vegetais ou seus compostos ativos para cuidados primários de saúde, entre os quais estão os terpenoides, conhecidos pelas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Sendo rico em antioxidantes, o orégano estimula a produção de colágeno.

Segundo a Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos, essa especiaria também contém substâncias com propriedades analgésicas que ajudam a reduzir as sensações de desconforto e aliviar dores em áreas específicas do corpo. Pode ser especialmente benéfico para pessoas que sofrem de doenças como artrite ou artrose.

Quais são os benefícios do orégano para a saúde?

Propriedades anticancerígenas: o alto teor de antioxidantes pode ajudar a prevenir o câncer. Alguns estudos em laboratório, publicados pela Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos, mostraram que os componentes do orégano podem ajudar a matar células cancerosas e prevenir seu crescimento.

Redução de infecções virais: esta especiaria contém compostos como carvacrol e timol, que demonstraram ter propriedades antivirais. Eles podem proteger contra alguns vírus, oferecendo uma defesa natural contra infecções.

Redução da inflamação: os flavonoides e compostos fenólicos presentes podem reduzir a inflamação no corpo. Isso pode ser útil para aliviar condições inflamatórias como dor muscular ou articular, irritação da pele e tosse seca.

Rico em antioxidantes: esses compostos ajudam a gerar colágeno no corpo.

Como preparar chá de orégano

Essa infusão é uma forma popular de aproveitar os benefícios medicinais. Apesar do sabor ligeiramente amargo, que confere ao chá um gosto distinto, tradicionalmente muitas pessoas a utilizam para aliviar uma variedade de problemas de saúde. Siga os passos abaixo:

Ferva uma xícara de água.

Despeje a água sobre duas colheres de chá de orégano seco em um coador de chá ou filtro.

Deixe a mistura em infusão por dois a quatro minutos.

Retire o coador e consuma o chá.

O orégano é uma ferramenta valiosa para quem busca alternativas naturais para o alívio da dor no joelho, estímulo à produção de colágeno e fortalecimento articular. Suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas o tornam um aliado poderoso para a saúde.

