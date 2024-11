Versão inédita de música famosa junta as vozes de Marília Mendonça e Cristiano Araújo; entenda

Uma versão inédita da música "De quem é a culpa?", com previsão de lançamento para 2025, juntará as vozes dos goianos Marília Mendonça e Cristiano Araújo.

Grandes nomes da música sertaneja, os dois morreram precocemente, deixando uma legião de fãs num momento em que faziam muito sucesso no país — Marília foi vítima de um acidente aéreo, aos 26 anos, em 2021; Cristiano foi vítima de acidente de carro, aos 29 anos, em 2015.

O projeto realizou uma remasterização das gravações individuais deixadas por ambos os cantores — todas muito bem-sucedidas comercialmente — e criou uma nova versão a partir da junção de ambas as vozes numa só faixa.

Para a criação da música, não foram utilizados recursos de inteligência artificial, algo a que a a família de Marília Mendonça refuta enfaticamente.

Composição de Marília Mendonça, "De quem é a culpa?" foi escrita especialmente para Cristiano Araújo.

Conterrâneos e pertencentes à mesma geração, os dois eram muito próximos e sempre rasgavam elogios um para o outro publicamente.

"O foco do Cristiano sempre foi um exemplo pra mim. Ele sempre foi um artista mais artista do que todos. Ele amava demais o que ele fazia. Gostaria de ter batido mais um papo com ele, de ter tido mais contato com ele", lamentou Marília, em entrevista ao programa "Altas horas", da TV Globo, ao lamentar a morte do colega, em 2015.