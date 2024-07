A- A+

Um vídeo em que Gloria Groove aparece repreendendo um fã pela insistência para tirar uma foto viralizou no X (ex- Twitter), com internautas classificando a atitude da artista como indelicada e arrogante. Na ocasião, a artista, que está se apresentando em uma turnê pela Europa, estava rodeada de um grupo de pessoas em torno de si em uma rua de Paris. A confusão provocada no momento foi contornada com ajuda de seguranças.

No registro, que tem a indicação de que a cantora deixava o local de um show na capital francesa, Gloria aparece fazendo gestos para que os fãs presentes chegassem para trás. Depois, ela posa para algumas fotos. O momento é seguido de um coro dos fãs que cantavam ''Vermelho'', música de sucesso da cantora.

Após show Sold Out, Gloria Groove atende seus fãs em Paris. pic.twitter.com/pMEeuvQdLl — QG do POP (@QGdoPOP) July 2, 2024

Algumas pessoas no local pediam para que os fãs tivessem calma no momento. Uma pessoa até pede: ''Devagar, gente. Devagar''. Veja abaixo o vídeo que viralizou:

Fato é que a atitude deixou alguns internautas indignados. “Achei ela muito grossa com os fãs”, comentou uma pessoa após o vídeo viralizar. “Por mais que algumas aqui queiram passar pano falando que é ‘uma brincadeira’, jamais me prestaria o papel de gostar ou passar por ‘uma brincadeira’ dessas, que mico”, disse uma outra.

''Entendi que ela queria tirar foto com geral e não um por um se não iria atrasar o role dela. Mas, mesmo assim, ela poderia ter feito isso de outro jeito'', afirmou uma pessoa.

Outros, entretanto, defenderam Gloria: “Gente, isso foi uma brincadeira. Eu já vi ela várias vezes e ela é super educada”, disse um internauta. “A diva colocou ordem e organizou tudinho”, comentou outro.

