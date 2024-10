Fernanda Montenegro vive aposentada que desmascara quadrilha de traficantes em ''Vitória''

A- A+

Foi divulgado o primeiro trailer oficial e a nova data de estreia de "Vitória", aguardado novo filme de Andrucha Waddington estrelado por Fernanda Montenegro. O longa chega aos cinemas no dia 13 de março de 2025.

A trama conta a história de uma senhora de 80 anos que filmou com uma câmera própria a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e denunciou à polícia. O caso real foi reportado pelo Extra, em agosto de 2005, em reportagem de Fábio Gusmão, autor do livro "Dona Vitória da Paz".

Alan Rocha, Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas integram o elenco da produção.

Idealizado por Breno Silveira, em parceria com a roteirista Paula Fiuza, sua esposa, "Vitória" passou por uma experiência traumática quando o diretor veio a falecer durante as filmagens, em maio de 2022, após um ataque cardíaco.

Amigo pessoal e parceiro do cineasta na Conspiração Filmes, Andrucha Waddington acabou assumindo a missão de finalizar o projeto, que é um longa Original Globoplay com lançamento nos cinemas, sob distribuição da Sony Pictures.

— O filme precisa ser terminado com um olhar de homenagem, de carinho por tudo que ele fez. De certa maneira, Breno deu a vida por ele — disse Paula Fiuza em entrevista ao Globo, em julho de 2022.

